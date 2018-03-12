Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Моґеріні. Підвищення тарифів на електроенергію
Випуск новин 21:58, 12 березня 350 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 21:00 – глава дипломатичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні пообіцяла допомогти грошима на Донбасі. З 1 квітня різко підвищаться ціни на постачання електроенергії у зв'язку з введенням RAB-тарифів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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