Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Моґеріні. Підвищення тарифів на електроенергію

У підсумковому випуску новин за 12 березня станом на 21:00 – глава дипломатичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні пообіцяла допомогти грошима на Донбасі. З 1 квітня різко підвищаться ціни на постачання електроенергії у зв'язку з введенням RAB-тарифів.

Також у випуску: Євросоюз готовий підтримати розміщення миротворців на Донбасі, якщо Радбез ООН ухвалить відповідне рішення. У Києві закрили ліцей посеред року через аварійний стан будівлі. Спецслужбовці проводять масові обшуки в агентів Кремля по всій Україні. У Криму змушують дітей вести на вибори батьків, зробивши фото на виборчій дільниці, якщо ж цього не станеться, бюджетникам погрожують звільненням.