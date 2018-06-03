Підсумковий випуск новин за 21:00: Забруднення від "Північного потоку-2". Пробіг у Києві
У підсумковому випуску новин за 3 червня станом на 21:00 – будівництво "Північного потоку-2" спричинило аномальне забруднення Балтійського моря. У Києві відбувся щорічний пробіг під каштанами, цього року майже 13 тисяч людей допомагали зібрати кошти на дорогі і необхідні апарати для кардіологічного центру.
Також у випуску:
Ізраїль вдарив по позиціях "ХАМАС" у Секторі Гази.
США готуються запровадити санкції проти німецьких енергокомпаній, які будують трубопровід "Північний потік-2".
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Джерело: 24 Канал
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