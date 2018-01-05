Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання псевдоміністра Криму. Замороження активів Ахметова

У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – у Києві затримали псевдоміністра окупованого Криму. Суд Кіпру заморозив активи Ахметова на 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".

Також у випуску: Українські моряки повертаються додому. Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, вже вилетів в Україну. Правоохоронці відстежили шлях Ірини Ноздровської до станції метро "Героїв Дніпра". США скликали екстренне засідання Радбезу ООН щодо Ірану.