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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання псевдоміністра Криму. Замороження активів Ахметова

Випуск новин 21:59, 5 січня 619 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – у Києві затримали псевдоміністра окупованого Криму. Суд Кіпру заморозив активи Ахметова на 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".

Також у випуску:

Українські моряки повертаються додому. Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, вже вилетів в Україну.

Правоохоронці відстежили шлях Ірини Ноздровської до станції метро "Героїв Дніпра".

США скликали екстренне засідання Радбезу ООН щодо Ірану.

Теги: Анексія Криму Новини України Рінат Ахметов Випуск новин Новини Києва гроші
Джерело: 24 Канал
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