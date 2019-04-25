Підсумковий випуск новин за 21:00: Жорстоке вбивство на Львівщині. Обстріли на передовій
У підсумковому випуску новин за 25 квітня станом на 21:00 – у Жовкві, що на Львівщині, троє неповнолітніх через борг побили знайомого до смерті. Обстріли на передовій не припиняють ні на мить. На порушення перемир'я проросійські бойовики отримують адекватну відповідь від українських військових.
Також у випуску:
У Верховній Раді ухвалили закон про державну мову.
Росія видавамиме паспорти жителям ОЛДРО за спрощеною процедурою.
Заступник генпрокурора Євген Єнін подав у відставку через скандальну справу олігарха-втікача Сергія Курченка.
Володимир Зеленський покаржився у відео-зверненні, яке розмістив у соцмережах, що ЦВК затягує підрахунок голосів.
Джерело: 24 канал
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