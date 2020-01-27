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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Пожежа в Міністерстві культури. Заява Гончарука щодо доріг

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 січня станом на 22:00 – у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали усіх працівників відомства, постраждалих немає. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що в 2020 році в Україні мають з'явитися чотири тисячі кілометрів нових доріг.

      Також у випуску:

      Дмитро Козак став новим "куратором України" в Кремлі. Він замінив на посаді заступника глави адміністрації Путіна Владислава Суркова. 

      Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі, де з'їхалися делегації з 50 країн, аби вшанувати пам'ять жертв Голокосту.

      Мільярдер Рінат Ахметов придбав один із найдорожчих маєтків на планеті вартістю в 200 мільйонів євро.

      Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду Греммі, ставши лідеркою в категорії "Найкраща класична збірка".

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      Теги: Новини України Пожежа Випуск новин Новини Києва Міністерство культури України Олексій Гончарук Дороги
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