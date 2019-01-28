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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Земельна афера псевдоатовця. Віталій Кличко у лікарні

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 22:00 – аферист отримав ласий шматок землі від голови Львівської ОДА: 10 соток землі дісталися пройдисвіту з липовими орденами. До лікарні в Австрії потрапив міський голова Києва Віталій Кличко. У прес-службі повідомили, що чиновника доправили до клініки ще у п'ятницю, 25 січня, зі швейцарського Давоса, де закінчився Всесвітній економічний форум.

      Також у випуску:

      Святослав Вакарчук довго тримав інтригу та врешті визначився: кандидатом у президенти він бути не збирається.

      Петро Порошенко планує подати документи до ЦВК 29 січня.

      Майже до смерті побили шестирічну дитину на Вінниччині, у злочині підозрюють рідного батька хлопчика. 

      На Рівненщині зловмисник стріляв у поліцейських і намагався втекти машиною, таранячи усе навкруги.

      На Закарпатті рятувальники знайшли тіло загиблого у лавині туриста.

      Теги: Випуск новин Новини Львова Корупція Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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