Підсумковий випуск новин за 22:00: Земельна афера псевдоатовця. Віталій Кличко у лікарні

У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 22:00 – аферист отримав ласий шматок землі від голови Львівської ОДА: 10 соток землі дісталися пройдисвіту з липовими орденами. До лікарні в Австрії потрапив міський голова Києва Віталій Кличко. У прес-службі повідомили, що чиновника доправили до клініки ще у п'ятницю, 25 січня, зі швейцарського Давоса, де закінчився Всесвітній економічний форум.

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