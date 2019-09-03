Підсумковий випуск новин за 22:00: Зміни до Конституції. Дрогобич оговтується від трагедії

У підсумковому випуску новин за 3 вересня станом на 22:00 – ймовірно, що президент зможе вирішувати, хто керуватиме НАБУ та ДБР. Народні обранці вже відправили відповідні зміни на затвердження Конституційного суду. В Дрогобичі люди, які залишилися без даху над головою через обвал будинку, дістають з квартир свої речі. Техніку та меблі виносять через вікна.

Також у випуску: Петро Порошенко не прийшов на допит в ДБР через те, що працював у Верховній Раді. На передовій активізувалися ворожі снайпери, проросійські бойовики будують нові позиції та окопуються. Чи загрожує одіозний Нестор Шуфрич свободі слова в Україні. Вашингтон виступає проти продажу "Мотор Січі" китайській компанії.

Джерело: 24 канал