Підсумковий випуску новин за 22:00: Новий глава Інтерполу. Масштабна пожежа у Львові
У підсумковому випуску новин за 21 листопада станом на 22:00 – у Дубаї обрали нову главу Інтерполу, ним став представник Південної Кореї Кім Чен Ян. Відтак Кремль не зміг отримати контроль над міжнародною поліцейської організації. У Обласній клінічній лікарні Львова розпочалась пожежа. Десятки рятувальники понад дві години намагалися загасить вогонь, постраждалих немає.
Також у випуску:
21 листопада українці відзначають п'яту річницю Революції Гідності.
У Верховній Раді народні депутати від БПП запропонували садити до в'язниці за наклеп.
Правоохоронці розблоковують всі траси, заблоковані "євробляхерами".
Джерело: 24 канал
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