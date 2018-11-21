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      Підсумковий випуску новин за 22:00: Новий глава Інтерполу. Масштабна пожежа у Львові

      Випуск новин 145 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 листопада станом на 22:00 – у Дубаї обрали нову главу Інтерполу, ним став представник Південної Кореї Кім Чен Ян. Відтак Кремль не зміг отримати контроль над міжнародною поліцейської організації. У Обласній клінічній лікарні Львова розпочалась пожежа. Десятки рятувальники понад дві години намагалися загасить вогонь, постраждалих немає.

      Також у випуску:

      21 листопада українці відзначають п'яту річницю Революції Гідності.

      У Верховній Раді народні депутати від БПП запропонували садити до в'язниці за наклеп.

      Правоохоронці розблоковують всі траси, заблоковані "євробляхерами".

       

      Теги: Новини України Випуск новин Інтерпол Новини Львова Пожежа
      Джерело: 24 канал
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