Підсумковий випуску новин за 22:00: Новий глава Інтерполу. Масштабна пожежа у Львові

У підсумковому випуску новин за 21 листопада станом на 22:00 – у Дубаї обрали нову главу Інтерполу, ним став представник Південної Кореї Кім Чен Ян. Відтак Кремль не зміг отримати контроль над міжнародною поліцейської організації. У Обласній клінічній лікарні Львова розпочалась пожежа. Десятки рятувальники понад дві години намагалися загасить вогонь, постраждалих немає.

Також у випуску: 21 листопада українці відзначають п'яту річницю Революції Гідності. У Верховній Раді народні депутати від БПП запропонували садити до в'язниці за наклеп. Правоохоронці розблоковують всі траси, заблоковані "євробляхерами".