Киян попередили про період рясних дощів: для яких територій є ризик підтоплення

Мешканців Києва попереджають про рясні опади найближчим часом. Внаслідок цього слід очікувати підтоплення. Розповідаємо, де воно може статися.

Як зазначають у КМВА, посилаючись на прогнози синоптиків, рясні дощі очікують мешканців столиці після Великодня. Якщо бути точнішими, то наприкінці квітня – на початку травня.

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Які райони під загрозою

У відомстві зазначають, що підвищення рівня води не загрожуватиме як промисловим об'єктам, так і житловим масивам. Водночас будуть території, яким вода може наробити чимало неприємностей:

Підтоплення пляжів, зон відпочинку та садово-дачних ділянок можливе у селах: Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

можливе у селах: Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці. Також можливе часткове затоплення територій на дачних масивах. Мовиться про: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.

Мовиться про: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Крім того, не виключають підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра. Від води можуть потерпати у районі Південного мосту та затоки Берковщина.

Від води можуть потерпати у районі Південного мосту та затоки Берковщина. Не виключають також затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

Як підготуватися до підтоплень

У КМВА також звернулися до мешканців тих територій, яким загрожують підтоплення. Зокрема тих, які мешкають поблизу водойм. Їх просять підготуватися та:

перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;

бути готовими вимкнути електрику / газ, а також усі побутові прилади.

Про всяк випадок, підготуйте цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок. Також подбайте про домашніх тварин,

– закликають у КМВА.

У відомстві підкреслюють, що рятувальники та житлово-комунальні служби напрацювали алгоритм спільних дій. Крім того, вони підготували техніку для роботи в умовах повені.

Зауважимо, що 13 квітня у місцевих телеграм-каналах писали про незвичайне підвищення рівня води у Дніпрі. Його фіксували у районі Подолу й Оболоні. На світлинах можна побачити, що підтопило набережну, на якій зазвичай сидять рибалки, а також нею прогулюються мешканці та гості столиці.