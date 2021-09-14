Підтримають 4 західні країни, – військовий експерт про повномасштабну війну з Росією

Росія стягує військову техніку до Білорусі, що є реальною загрозою для України. Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни. Однак у такому разі Україну підтримає не увесь Захід.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, військовий експерт Михайло Макарук. Він наголосив, що наразі можна говорити про підтримку від 4 держав.

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Зокрема, мовиться про стратегічних союзників Польщу і Литву, для яких Росія – це також головний біль.

Окрім них, буде Велика Британія і Туреччина,

– запевнив Макарук.

За його словами, Туреччина має свої амбіції. Водночас Велика Британія має позицію – не можна підіймати руку і травити громадян.

Де будуть Німеччина, Франція та США

Макарук слабо вірить у спільну контрреакцію з Заходом.

Слабо в це вірю з однієї простої причини: німці і французи вже продались росіянам. Це факт,

– заявив Макарук.

Він також вважає, що США визначили одного стратегічного супротивника – це Китай. Росія їх більше не цікавить.

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