Підтримають 4 західні країни, – військовий експерт про повномасштабну війну з Росією
Джерело:24 канал
Росія стягує військову техніку до Білорусі, що є реальною загрозою для України. Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни. Однак у такому разі Україну підтримає не увесь Захід.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, військовий експерт Михайло Макарук. Він наголосив, що наразі можна говорити про підтримку від 4 держав.
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Зокрема, мовиться про стратегічних союзників Польщу і Литву, для яких Росія – це також головний біль.
Окрім них, буде Велика Британія і Туреччина,
– запевнив Макарук.
За його словами, Туреччина має свої амбіції. Водночас Велика Британія має позицію – не можна підіймати руку і травити громадян.
Де будуть Німеччина, Франція та США
Макарук слабо вірить у спільну контрреакцію з Заходом.
Слабо в це вірю з однієї простої причини: німці і французи вже продались росіянам. Це факт,
– заявив Макарук.
Він також вважає, що США визначили одного стратегічного супротивника – це Китай. Росія їх більше не цікавить.
Макарук про ймовірну повномасштабну війну: дивіться відео
Ймовірна повномасштабна війна: останні заяви
- Президент України Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни, але вважає, що це буде найбільшою помилкою Росії.
- Водночас у Кремлі "з жалем" сприйняли такі слова. Там вважають, що повномасштабна війна можлива, якщо її спровокує Київ.
- У Збройних силах України ще наприкінці серпня заявили, що готові до такого розвитку подій.