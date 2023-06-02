Президент Бразилії після гучних скандалів публічно підтримав Україну у війні з Росією
Джерело:The Brazilian Report
Під час поїздки до Фінляндії Луїс Ігнасіу Лула да Сілва заявив, що Бразилія підтримує територіальну цілісність України. Раніше ж президент мав іншу риторику та пропонував Україні відмовитися від окупованих територій, щоб досягти миру.
Президент Бразилії Лула да Сілва донедавна мав дуже неоднозначну риторику щодо України. У Вашингтоні його звинувачували у збереженні "проросійського нейтралітету" та повторенні китайської та російської пропаганди.
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Що відомо про позицію Бразилії щодо України
Раніше Лула да Сілва також відмовлявся і засуджувати агресію Кремля, а під час нещодавнього візиту до Іспанії заявляв, що "не йому вирішувати", кому належать Крим та Донбас, і в цьому питанні нібито мають розібратися між собою Росія та Україна.
Проте під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе Лула да Сілва повідомив, що "знову підтвердив позицію Бразилії щодо захисту територіальної цілісності України та засудження вторгнення". Раніше країна голосувала за відповідні резолюції у Раді Безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї, проте бразильський президент часто повторював тези Москви.
Під час візиту Лаврова до Бразиліа він подякував Лулі за "внесок" у припинення війни, але ось в Україні так званим "планом" залишилися незадоволені. Цього тижня Зеленський заявив, що бразильський президент попри прагнення бути оригінальним у мирній пропозиції, не знайшов часу зустрітися з ним під час саміту G7 у Японії.
Попередні заяви президента Бразилії
- В середині квітня Лула да Сілва закликав США не надавати Україні зброю. Під час розмови з журналістами в Пекіні він заявив, що тільки так можна закликати Зеленського та Путіна подумати про "мир".
- Ще тижнем раніше бразильський президент запропонував Україні віддати Крим, щоб заспокоїти російського диктатора. Також він цинічно заявив, що Володимир Зеленський не може "хотіти всього".