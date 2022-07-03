Біля консульства Росії у Гданську відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя

Місто Маріуполь стало відоме на весь світ. На жаль, його знають через трагічні обставини.

Так, у польському Гданську на урочистій церемонії відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя. Він розташований неподалік генконсульства Росії.

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Місце обрали не випадково

Російська установа всього за 200 метрів від парку. Очільниця Гданська Александра Дулькевич наголосила, що вибір місця був не випадковим. А Гданськ і Маріуполь з 2014 року є містами-побратимами.

На території скверу організували виставку про те, який вигляд мало місто за мирних часів у порівнянні з тим, як воно виглядає зараз.

Виставка про Маріуполь у парку Гданська / Фото з телеграму Вадима Бойченка

Дулькевич наголосила, що такі зібрання проводять не просто так. Адже треба активно й щодня робити все для того, щоб припинилася російська агресія.

Маріуполь – це чудове місто, яке з перших днів російської атаки стало об'єктом лютої та жорстокої агресії. Ми маємо підтримувати його,

– сказала голова Гданська.

Вона разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським підписали документ, яким міста пообіцяли надати допомогу у відновленні Маріуполя.

Справжня дружба між містами

Міський голова Маріуполя у відповідь на такий жест підкреслив, що міста пов'язують не лише партнерські відносини, а й справжня дружба.

Гданськ та вся Польща надають Україні всебічну допомогу у боротьбі проти справжнього зла.

"Цей сквер та виставка ще одне нагадування про те, що Росія зробила з мирним містом та про героїв, які боронили його. Впевнений, спільно ми повернемо наших захисників додому та відбудуємо український Маріуполь", – сказав Бойченко.

Що відбувається в Маріуполі

Тепер, щоб потрапити в місто, людям необхідно також пройти "фільтраційні табори", які організували російські окупанти. Вони працюють на в'їзді у місто й інших способів потрапити туди немає. Мер казав, що росіяни бояться, бо розуміють, що найближчим часом може бути деокупація. Вони готуються до цього. Вони налякані, що до Маріуполя можуть увійти бійці ССО чи буде партизанська війна.

Натомість у Маріуполі визріває спротив окупації. Там вже з'явились свої партизани. Наприклад, так званий "гуманітарний штаб" окупантів в торговельному центрі "Метро" стикається зі спротивом місцевого населення. Поки що це проявляється у розповсюдженні проукраїнських плакатів.

У місті за час російських бомбардувань та обстрілів загинуло багато людей та зруйновано майже кожен будинок. Російські окупанти вирішили більше не діставати тіла вбитих українців з-під завалів зруйновних будинків. Тепер вони безслідно знищують їх разом із будівельним сміттям.

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