Перший правитель Росії, який залежить від Китаю та КНДР: Зеленський розкритикував Путіна

Україна не лише вистояла у цій війні попри спроби окупантів зруйнувати її енергосистему, а й перенесла бойові дії на територію Росії. Тим самим змусивши Кремль дедалі більше залежати від зовнішньої підтримки, зокрема з боку КНДР та Китаю.

Про це глава держави повідомив у своєму відкритому листі до Володимира Путіна 4 червня.

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Україна вистояла попри спроби Росії зруйнувати її енергетичну систему під час важких зим. Зеленський наголосив, що навіть у найскладніші періоди українське суспільство зберегло стійкість.

Він також зазначив, що війна була перенесена на територію Росії, а сама Москва, за його словами, дедалі більше залежить від зовнішньої підтримки – зокрема з боку Північної Кореї та Китаю.

Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю – теж уперше в історії Росії,

– сказав президент.

Нагадаємо, 3 червня ударні безпілотники Сил оборони атакували об'єкти глибоко в тилу ворога – у Санкт-Петербурзі, Тамбовській області та на ТОТ України.

Оборонці розтрощили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, підприємство"Мічуринський завод "Прогрес" та пороховий заводу "Еластік".