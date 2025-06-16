Післявоєнна відбудова, енергетична безпека і не тільки: Австрія розширює підтримку України
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні 16 червня.
- Він підкреслив важливість того, що підтримка Австрією України розширюється і сказав, в яких саме напрямках.
Австрія розширює підтримку України. Зокрема, ідеться про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетичну безпеку і не тільки.
Про це повідомив президент після зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні, інформує 24 Канал.
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Австрія розширює підтримку України
Президент розповів про зустріч з Федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні.
Важливо, що підтримка Австрією України розширюється: гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України,
– повідомив Зеленський.
Лідер країни повідомив про поглиблення співпраці наших держав на рівні громад і регіонів. Також Зеленський поінформував про залучення австрійського приватного бізнесу задля стійкості України.
Гарант подякував Австрії, австрійському народові та Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей.