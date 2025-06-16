Укр Рус
24 Канал Новини України Післявоєнна відбудова, енергетична безпека і не тільки: Австрія розширює підтримку України
16 червня, 17:02
1

Післявоєнна відбудова, енергетична безпека і не тільки: Австрія розширює підтримку України

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні 16 червня.
  • Він підкреслив важливість того, що підтримка Австрією України розширюється і сказав, в яких саме напрямках.

Австрія розширює підтримку України. Зокрема, ідеться про гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетичну безпеку і не тільки.

Про це повідомив президент після зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні, інформує 24 Канал.

Дивіться також Володимир Зеленський прибув до Відня з неанонсованим візитом, – ЗМІ 

Австрія розширює підтримку України

Президент розповів про зустріч з Федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і пані Доріс Шмідауер у Відні.

Важливо, що підтримка Австрією України розширюється: гуманітарне розмінування, повернення викрадених Росією українських дітей, енергетична та кібербезпеки, спільна європейська санкційна політика та післявоєнна відбудова України, 
– повідомив Зеленський.

Лідер країни повідомив про поглиблення співпраці наших держав на рівні громад і регіонів. Також Зеленський поінформував про залучення австрійського приватного бізнесу задля стійкості України.

Гарант подякував Австрії, австрійському народові та Александру Ван дер Беллену й пані Доріс Шмідауер за підтримку України та наших людей.