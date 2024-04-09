"Україна здійснила два воєнних дива": які країни разом з Францією наближають поразку Росії

Поки в Конгресі США точаться дискусії щодо допомоги Україні, президент Франції Еммануель Макрон робить різки заяви у бік Москви та здійснює підтримку Києва. До його ініціативи приєднуються європейські країни.

Зокрема Франція готова об'єднати свої зусилля з Великою Британією задля поразки Росії у війні. Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що без "доктрини Макрона" щодо можливого введення французьких військ в Україну та її підтримки з боку країн Європи, перемога України не можлива.

Читайте також Помилково вважати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, – Макрон

Можуть залишитись з Путіним сам на сам

Водночас Україна отримує допомогу від європейських партнерів. Вони усвідомлюють, що Дональд Трамп ненавидить НАТО, і у разі його перемоги на президентських виборах, вони можуть залишитись без американської безпекової "парасольки".

Європа завжди цього боялась, і тому 50 років тривали дискусії щодо створення європейської армії, якщо у США з'явиться президент, який відмовиться від допомоги Європи. Зараз саме так і може статися. Водночас єдина європейська армія, яка зараз існує – це героїчна українська армія. Вона стримує російську "орду", яке намагається прорватись в Європу,

– підкреслив російський публіцист.

Тому питання європейської безпеки полягає у тому, щоб забезпечити українську армію усім необхідним озброєнням. Європі, на його думку, все одно доведеться воювати з Путіним або сьогодні, маючи союзника – українську армію, або пізніше, пасивно разом з США дочекавшись поразки цієї армії і залишившись з Путіним сам на сам.

Водночас "доктрину Макрона" підтримують європейські країни, зокрема:

Швеція, яка стала активним гравцем, і після 200-річної "сплячки" повертається у світову політику;

Польща та Румунія, чиї аеродроми будуть потрібні для західних літаків, які передадуть Україні;

Фінляндія, яка не забули три війни з Росією;

країни Балтії, яким немає що втрачати, і вони можуть стати першими жертвами російської агресії;

Велика Британія, що підтвердили міністри оборони цієї країни та Франції, анонсувавши створення "нової Антанти".

Путін дуже вразливий

"Зараз очільник Кремля є дуже вразливий, завдяки тому, що Україна здійснила два воєнних дива, які в майбутньому будуть вивчатися у воєнних академіях", – наголосив Піонтковський.

По-перше, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, ЦРУ прогнозувало, що Київ росіяни "візьмуть за 3 дні", і Володимиру Зеленському запропонували виїхати з країни. Проте він вирішив залишитись, і саме тоді він став справжнім президентом – і тепер таким залишиться.

По-друге, перемога України над російським флотом в Чорному морі. Зараз українські торговельні судна пересуваються у Чорному морі. Проте водночас під постійними російськими ударами перебувають Одеська та Херсонська області. Саме тому Україні і потрібні західні літаки, які дозволять нейтралізувати ворожу авіацію у цьому регіоні.

Підтримка України з боку Франції