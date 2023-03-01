Росія розхитує човен мітингами проти України: як зміниться підтримка світу

Росія наразі має вплив у деяких країнах ЄС. І це треба брати до уваги. Особливим дзвіночком стали проросійські мітинги, мета яких показати буцімто Україну не підтримують у світі. Утім, хвилюватися немає причин.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний експерт Валерій Клочок. Він наголосив, що допомога нашій країни від партнерів як надходила, так і буде надходити.

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Як Росія розхитує човен мітингами

У суботу, 26 лютого, в Берліні пройшла масштабна акція проти підтримки України. Кількість учасників налічувала біля 10 тисяч осіб. Вони принесли більше 2 тисяч квітів до спаленого українськими військовими російського танку Т-72. Його розмістили біля посольства Росії до роковин повномасштабного вторгнення.

"Я хотів би звернути увагу: 2 тисячі троянд – це дуже багато. Плюс доносили самі учасники акції. Тобто це акція, яка потребує немалого фінансування. Я розумію, що 10 тисяч свідомих німців могли вийти, або російських емігрантів, які там є. І 10 тисяч – це велика частина учасників акції. Вона дуже показова", – підкреслив в ефірі експерт.

Одразу проросійські ютуб-канали та канали-одноденки, в які вклали гроші, почали швидко розповсюджувати відео серед російських ЗМІ, продовжив спікер.

"Таким чином вони заповнювали інформаційний простір тим, що нібито підтримки України в світі немає. Це повна дурня. Я особисто отримував від своїх знайомих, мене запитували: що це. Я казав, що це типова картинка, але вона потужна", – наголосив Клочок.

Валерій Клочок про вплив проросійських мітингів на долю України: дивитись відео

Навіщо ворогу такі "акції"

Валерій Клочок зазначив, Росія до сьогодні ще має свій вплив в окремих країнах ЄС і це треба брати до уваги. Утім, Європейський Союз наразі абсолютно інакше вибудовує свою політику щодо України.

"Візит Шольца до Вашингтона, де ключовим питанням буде війна Росії проти України, цьому є підтвердження. Порівнюючи політику Шольца на початку війни і зараз – це зовсім інші речі. Сьогодні Німеччина стала найбільшим постачальником зброї з країн ЄС до України. І це факт", – наголосив політичний експерт.

Утім, одразу скидати важіль впливу Росії в ЄС не варто.

Чи варто хвилюватися Україні

Позитивні зрушення щодо України є не тільки в політиці ЄС. Валерій Клочок наводить два цікавих кейси з Сербією, яка наче не підтримує Росію, утім досі залишається спостерігачем ОДКБ, та Угорщиною.

"Все-таки Орбан приїздить до України – це дуже хороший сигнал. Хоча хороших епітетів, щодо Орбана підібрати складно, але це свідчить, що ЄС налаштований позитивно в плані єдності підтримки України", – сказав Клочок.

Україні хвилюватися немає причин. Допомога, зокрема й фінансова, буде надходити й надалі.

Ці акції протесту, які були влаштовані Росією, показують, що вона намагається впливати на ситуацію. Але вплив її меншає – це добре. Російське телебачення йде з Європи, але російські гроші ще є,

– резюмував політичний експерт.

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