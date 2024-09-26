США та ЄС мають підготуватися підтримувати Київ роками, – прем'єрка Данії

США та країни Європейського союзу підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни. Прем'єр-міністерка Данії пояснила, як довго ще може бути необхідна підтримка.

Видання The New York Times пише, що Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у спільному інтерв'ю зробили кілька важливих заяв. Зокрема, вони стосувались подальшої підтримки України та зняття заборони на використання далекобійної зброї.

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Україна потребує свободи дій

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір закликати лідерів Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції дозволити українським військам використовувати зброю, яку вони надали, для проведення операцій у глибині російської території.

Зеленський пояснив, що цей дозвіл необхідний.

Президент України Володимир Зеленський має намір уточнити свою позицію з ключових питань під час зустрічей цього тижня з президентом США Джо Байденом, а також з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Потрібно бути готовими до тривалої підтримки

За словами Фредеріксен, що Сполучені Штати та Європа мають підготуватися до підтримки України у війні, яка може тривати ще роками, а це означає послаблення обмежень на озброєння.

Я не думаю, що Україна може перемогти з однією рукою на спині,

– зазначила вона.

І Зеленський, і Фредеріксен заявили, що США і європейські країни повинні збільшити свій потенціал для виробництва зброї. Крім цього, інвестиції союзників у виробництво зброї в Україні допоможуть зменшити нестачу.

Фредеріксен наголосила, що потрібно змінити мислення, адже Європа досі має світогляд мирного часу.

Крім цього, Зеленський, і Фредеріксен заявили, що країни-члени НАТО повинні прискорити вступ України до організації безпеки.