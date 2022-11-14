В ЄС рішуче обіцяють підтримувати України до її перемоги над Росією

Західні партнери активно допомагають Україні не лише відбивати атаки росіян, а й успішно проганяти їх з окупованих земель. І зокрема Євросоюз не планує зупинятися у своїй підтримці.

У цьому запевнив представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції. Вона відбулася після засідання глав МЗС країн Євросоюзу. Про це з Брюсселю повідомляє журналістка 24 каналу Софія Трощук.

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"Українці самі мають вирішити, що для них значить перемога"

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну до тих пір, поки ми не переможемо у війні. При цьому параметри перемоги визначатиме саме Україна.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну до її перемоги. І цю перемогу слід розуміти на основі параметрів, визначених Україною,

– сказав Жозеп Боррель.

Коментуючи зауваження міжнародного журналіста про те, що США і Туреччина буцімто підштовхують Україну до переговорів, представник ЄС підкреслив, що саме Україна повинна вирішити, що означатиме для неї перемога. "Даймо українцям вирішити. Це ж логічно. Ви скажіть, що для вас перемога, а ми будемо вас підтримувати", – заявив він.

Чому вирішальне слово за Україною

Аргументував він свої слова тим, що саме українці зараз виборюють свою свободу та найбільше страждають від неспровокованої російської війни. Він підкреслив, що українці зараз – це:

люди, які замерзають,

кілька мільйонів людей, які були вимушені залишили Батьківщину,

жертви війни.

Тому дозвольте українцям вирішувати,

– підсумував він.

Допомога Євросоюзу Україні: останні новини

Нещодавно Швеція анонсувала передачу Україні передових систем озброєння. Через оперативну таємницю повний пакет допомоги наразі невідомий, однак міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що через неї може бути артилерійська система Archer.

В Укроборонпромі повідомили, що Україна та Чехія разом вироблятимуть боєприпаси та зброю. Створення такого спільного оборонного кластера передбачає не лише виробництво боєприпасів різних калібрів, а й військової техніки. А також – співпрацю у сфері високих технологій.

10 листопада в Іспанії заявили, що передадуть Україні дві додаткові зенітні установки HAWK на додачу до вже анонсованих чотирьох. Цей ЗРК розроблявся для знищення літаків, однак пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті.

Про передачу озброєння заявили й у Франції. Країна передасть захисникам України ще шість гаубиць Caesar.

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