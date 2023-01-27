11 місяців війни: як змінилися настрої європейців щодо України та як на цьому грає Росія

За 11 місяців повномасштабної агресії Росії ставлення жителів країн Європи до подій в Україні суттєво змінилося. Є як позитивна тенденція, так і негативні та навіть загрозливі для Києва віяння.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для європейців було все зрозуміло.

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Як розповів Преображенський, 11 місяців тому від 60 до 80% людей у країнах Європи підтримували Україну у її протистоянні російській агресії.

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Аналітик зауважив, що виключення становлять хіба Угорщина та Болгарія, де у суспільстві початково склалися доволі суперечливі настрої щодо війни в України.

У міру продовження війни частина населення європейських країн була готова ще активніше підтримувати Україну. Людям стало зрозуміло, що лише слів, фінансової допомоги та санкцій проти Росії недостатньо, аби зупинити окупаційну армію,

– наголосив політолог.

Відтак, і політики дійшли до того, що треба надавати Києву нові види озброєння. За словами експерта з питань Центральної та Східної Європи, зараз країни Заходу надають Україні навіть танки. Преображенський вважає, що настане час, і ці ж самі люди усвідомлять, що потрібно надати Києву й авіацію.

"Ще на початку повномасштабної війни говорили про те, що треба або передати Україні літаки та ППО, або закрити небо над Україною. Тоді до цього не були готові ні Німеччина, ні США", – зауважив Преображенський.

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Складне становище Олафа Шольца

Він додав, що навіть зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що про передачу літаків від Берліна не може бути й мови.

Іван Преображенський Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Шольц перебуває у складній ситуації. За даними останнього опитування, тільки 46% німців готові надавати зброю Україні. А понад 43% – швидше проти таких рішень. Самі по собі ці люди підтримують Україну, однак вважають, що можна обмежитися лише фінансовою допомогою.

Преображенський пояснив, що частина німецького суспільства боїться війни і остерігається того, що Німеччина може бути втягнута у воєнний конфлікт.

4 групи противників підтримки України

Як розповів політолог, можна спостерігати певну картину того, як змінилися настрої європейців щодо війни в Україні.

Іван Преображенський Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Відбулася певна суспільна трансформація. З 80% підтримки, яка була на початку війни, залишилося приблизно 50% людей, які готові активно підтримувати Україну. А от решта – від 20% і навіть до 40% – я б сказав, зайняли позицію активної непідтримки.

За словами Преображенського, серед тих, хто виступає проти активної підтримки України та не згоден з наданням Києву зброї, можна виокремити 4 категорії.

Люди, які бояться ядерної війни та можливого ядерного удару з боку Росії.

Ті, хто в принципі не готовий говорити про передачу Україні озброєння. Таких можна назвати ідейними пацифістами. Однак, як зазначив політолог, вони не усвідомлюють, які наслідки може мати їхній пацифізм у далекій перспективі.

Третя група – це активні прихильники Росії у Європі. Вони початково входили до 20% населення, які від початку війни активно виступали проти допомоги Україні.

Також є ще одна група людей, яких Преображенський назвав "самостійними". Це люди, які вважають, що взагалі не треба втручатися у війну. Мовляв, події в Україні – це просто регіональний конфлікт між двома пострадянськими державами. І нехай Росія та Україна розбираються самі.

Як Росія впливає на політику у Чехії

Як зазначив Преображенський, російські медіа і кремлівські агенти впливу в ЄС активно використовують настрої людей у своїх цілях. Зокрема, Росія активно намагається робити ставку на пацифістів, а також прихильників ідеї, що війна в Україні не стосується ЄС.

Експерт з питань Центральної та Східної Європи пояснив, що особливо яскраво такі тенденції можна простежити на прикладі Чехії, де 27 – 28 січня відбувається другий тур виборів президента країни.

Один із кандидатів у президенти – колишній прем'єр Андрей Бабіш – почав різко висловлюватися проти підтримки України. Ба більше, у ході передвиборчих дебатів він заявив, що якщо стане президентом, то його країна не буде посилати війська навіть на підтримку Польщі та країн Балтії, якщо ті раптом зіткнуться з агресією Росії,

– розповів політолог.

Щоправда, потім Бабішу довелося просити вибачення за свої слова. Однак політик намагався свідомо зіграти на настроях частини чеського суспільства. За словами Преображенського, коли Бабіш був прем'єром, нічого подібного не було.

Чому не справдилися побоювання щодо позиції Італії

Політолог пояснив, що саме популісти у політиці – основна аудиторія, на яку намагаються спиратися російські агенти. Є ще окреме відгалуження – праві популісти, на яких також робить ставку Москва. До таких сил, наприклад, належить націоналістична партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Однак з такими популістами ситуація набагато складніша. Виходить навіть певний парадокс. Адже праві популісти зазвичай політично та фінансово спираються на підтримку військово-промислових комплексів (ВПК) у своїх країнах,

– розповів Преображенський.

А ВПК у країнах Європи зацікавлені у тому, щоб постачати озброєння. За словами політолога, за великим рахунком підприємствам ВПК байдуже, куди постачати зброю, головне – лише заробити. І їм заплатить якщо не сама Україна, то уряди країн, які допомогли Києву.

"Наприклад, у тій же Італії багато хто очікував, що прихід правих популістів до влади призведе до різкої переорієнтації і припинення підтримки України. Однак цього не відбулося значною мірою саме через інтереси ВПК", – сказав експерт.

Інтереси більшості груп в ЄС збігаються з потребами Києва

Експерт з питань Центральної та Східної Європи додав, що підтримку для України формує набагато більше факторів, ніж просто вплив Росії чи настрої виборців. У кожній країні є багато груп впливу, які можуть лобіювати свої інтереси.

"Зараз найчастіше інтереси цих груп збігаються з інтересами України. Окрім, можливо, енергетичного бізнесу, який не хотів би жорстких санкцій проти Росії", – сказав Преображенський.

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