Виграшна стратегія стане програшною: чи варто орієнтуватись на думку виборців інших країн
В Україні сформувалось уявлення, що безпосередня комунікація з громадянами інших країн сприяє ухваленню бажаних для нас рішень. Однак ця логіка була виграшною для нашої країни лише на першому році повномасштабної війни.
Юрист-аналітик Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що тепер присутність України в інформаційному полі західних країн пов'язана передусім зі зловживаннями нашого військово-політичного керівництва. Тому пересічні іноземці сприймають нашу країну не так райдужно, як раніше.
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"Але я пропонував оцю комунікацію з виборцями, фейсбук- та інстаграм-дипломатію відсунути вбік. Важливо, щоб країни розуміли свою зацікавленість у довгостроковій перспективі надавати Україні допомогу", – наголосив Вігірінський.
Чи варто Україні орієнтуватись на думку виборців інших країн: дивіться відео 24 Каналу
Попри всі внутрішні проблеми України, важливо допомагати їй з огляду на інтереси самих західних країн:
- у національній безпеці;
- в економіці;
- у репутації.
Рішення ухвалюють не виборці, а політичні лідери
"Політичні лідери оцінюють ступінь допомоги й участі з огляду на інтереси їхніх країн, не завжди спираючись на думку громадян", – пояснив Вігірінський.
Так, постачання відповідного озброєння лежить у площині не думки громадян, а інтересів і зобов'язань країни. Саме тому не варто повністю орієнтуватись на думку її виборців.
Військова допомога Україні: останні новини
- У Конгресі США тривають дебати щодо ухвалення нового бюджету. Доки немає остаточного рішення, Україні надаватимуть менші пакети військової допомоги, як-от на 425 мільйонів, про що оголосили 3 листопада.
- До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Німеччину, де зустрівся з генеральним директором оборонного концерну Rheinmetall. Вони обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.
- Крім того, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обіцяв збільшити військову підтримку України. Ба більше, країна готова об'єднати в цьому союзників.