Виграшна стратегія стане програшною: чи варто орієнтуватись на думку виборців інших країн

В Україні сформувалось уявлення, що безпосередня комунікація з громадянами інших країн сприяє ухваленню бажаних для нас рішень. Однак ця логіка була виграшною для нашої країни лише на першому році повномасштабної війни.

Юрист-аналітик Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що тепер присутність України в інформаційному полі західних країн пов'язана передусім зі зловживаннями нашого військово-політичного керівництва. Тому пересічні іноземці сприймають нашу країну не так райдужно, як раніше.

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"Але я пропонував оцю комунікацію з виборцями, фейсбук- та інстаграм-дипломатію відсунути вбік. Важливо, щоб країни розуміли свою зацікавленість у довгостроковій перспективі надавати Україні допомогу", – наголосив Вігірінський.

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Попри всі внутрішні проблеми України, важливо допомагати їй з огляду на інтереси самих західних країн:

у національній безпеці;

в економіці;

у репутації.

Рішення ухвалюють не виборці, а політичні лідери

"Політичні лідери оцінюють ступінь допомоги й участі з огляду на інтереси їхніх країн, не завжди спираючись на думку громадян", – пояснив Вігірінський.

Так, постачання відповідного озброєння лежить у площині не думки громадян, а інтересів і зобов'язань країни. Саме тому не варто повністю орієнтуватись на думку її виборців.

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