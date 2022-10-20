Підтримка України залишиться непорушною незалежно від виборів до Конгресу, – Держдеп США

У США запевняють, що військова та фінансова підтримка України триватиме й надалі. Незалежно від того, якими будуть результати виборів до американського парламенту.

Про це повідомив на брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател. Він наголосив, що уряд робитиме все можливе для того, аби Україна мала все необхідне у війні з Росією.

Читайте також У США назвали "позерством" слова Лаврова про готовність Росії до переговорів із Заходом

Підтримка США залишиться непорушною

За його словами речника Держдепартаменту, США докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, хоч би коли б цей переговорний процес розпочався.

Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона є залізною. І ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність,

– заявив офіційний представник Держдепу.

Також він додав, що Держдепартамент регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою – як з демократичною більшістю, так і з республіканською меншістю.

Республіканці у США погрожують скоротити допомогу Україні

Нещодавно лідер республіканців Кевін Маккарті заявив про скорочення допомоги Україні, якщо його партія в листопаді прийде до влади.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що президент США Джо Байден буде надалі ініціюватиме допомогу нашій державі.

Втім, якщо до влади прийде праве республіканське крило, це може серйозно вплинути на Україну.

До теми – У США можуть скоротити допомогу Україні: дивіться відео

8 листопада в США відбудуться вибори до Конгресу, під час яких нинішня конфігурація більшості демократів у обох палатах може змінитися.