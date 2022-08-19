Підтримка на усіх рівнях, попри ігнорування: як Тайвань допомагає Україні

Із дерших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, Тайвань одразу висловив нам свою підтримку. І це не лише моральні речі, а й предметні – у вигляді потужних санкцій.

Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він також зазначив, що Тайвань є першою демократією Азії із третьою економікою світу, це не просто острів і найважливіше, Тайвань – не Китай.

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За словами фахівця, коли розпочалось повномасштабне вторгнення росії до України, ми отримали чітку позицію Тайваню – підтримка Україна на усіх рівнях, не зважаючи на наше повне ігнорування цієї країни.

Артур Харитонов президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Але за всі ці місяці повномасштабної війни, як на мене, ми достатньо добре пропрацювали перший рівень взаємодії. Тайвань наклав всі можливі санкції та росію та білорусь, відрізавши їх від власного прогресу. Йдеться про напівпровідники і високі технології, які потрібні для виробництва зброї у двох державах-нікчемах.

Також Харитонов зазначає, що саме з ініціативи Тайваню відбулись зустрічі очільників українських міст у Лугано. Кошти від Тайваню вже отримав Чернігів, який дуже сильно постраждав від російської навали.

Тож, за словами експерта, такі дії Тайваню показують нам те, що ця країна готова нас підтримувати за будь-яких умов та в усіх напрямках.

Детальніше про підтримку України з боку Тайваню: дивіться відео