"На підтримку талібів": у Кабулі жінки в нікабах влаштували демонстрацію
Джерело:France24
В Афганістані приблизно 300 жінок, одягнених у чорні нікаби, влаштували демонстрацію "на підтримку талібів". Із прапорцями "Талібану" у руках, вони вийшли на вулиці Кабула.
На нібито знак підтримки талібів вони зібралися в університеті Кабула, обіцяючи прихильність жорсткій політиці. Жінок супроводжували озброєні бойовики.
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Жінки йшли організованими рядами з гаслами "Талібану"
Афганські жінки, які, за інформацією видання, були студентками, слухали серію виступів в Кабульському університеті освіти Шахіда Раббані. Деякі з них критикували жінок, які протестували в Афганістані, інші – захищали талібів, що відповідні мітинги забороняли.
Учасниці демонстрації нібито попросили й отримали дозвіл на її проведення. Деякі з жінок заявили, що "ті, хто не носить хіджаб, шкодять усім". Після виступів у залі засідань жінки, оточені бойовиками талібів, пройшлися організованими рядами.
Демонстрація різко контрастувала зі сценами в Кабулі та в інших містах, коли "Талібан" розганяв низку протестів проти свого правління.Довідка. 8 вересня жінки у Кабулі вийшли на протест через режим ісламістського угруповання "Талібан". Активісток жорстоко розігнали палками.
"Талібан" збільшує заборони для жінок
Ахмадулла Васик, заступник голови комісії "Талібану" з культури заявив, що жінкам в Афганістані заборонять займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їх тіло".
Також на пресконференції таліби заявили, що афганським жінкам потрібно буде носити паранджу, водночас вони зможуть навчатися й працювати.
Афганістан захопили таліби: останні новини
- 15 серпня 2021 року "Талібан" взяв під контроль Кабул та заявив про захоплення влади в Афганістані.
- Вже 11 вересня – у роковини трагедії у США – терористи "Талібану" підняли свій прапор над президентським палацом у Кабулі.
- 12 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сказав, що таліби не стримують своїх обіцянок. Зрештою Франція відмовилася визнавати уряд "Талібану" в Афганістані