США поки присутні у війні лише на 15%, але вони будуть з Україною до кінця, – політолог

2022 рік став переломним роком як для України, так і для всього світу. Через російську агресію відбулася переоцінка цінностей не лише в самій Україні, а й на Заході.

Про це 24 каналу розповів американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, загалом події в Україні стали тригером, який сколихнув весь світ.

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Багато людей на Заході роками мовчки спостерігали за свавіллям Росії. Як зазначив політолог, українці ж змогли достукатися до тих людей, у яких ще є совість.

Ключова подія 2022 року

Юнус наголосив, що ключовою подією 2022 року став візит президента України до США.

"Це найголовніший політичний результат року. Якби цього не було, можна було б і далі спекулювати на різні теми. А після візиту Зеленського, та ще й на такому рівні, ми отримали відповідь на основні питання", – сказав політолог.

Він додав, що поїздка президента України до Штатів остаточно затвердила позицію Вашингтона у війні Росії проти України.

США у цій війні поки присутні на 15 – 20%. Але неодноразово наголошувалося, що США будуть з Україною до кінця. Коли президент Джо Байден повторив ці слова, дивлячись в обличчя президенту України на очах у всього світу, це стало свідченням того, що у США також відбулася переоцінка цінностей,

– наголосив Юнус.

Він додав, що змінилася і Європа, яка протягом останніх 10 місяців також поступово збільшувала обсяги військової допомоги Україні. Політолог вважає, що цього б не сталося без зміни позиції Вашингтона.

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"З новим складом Конгресу проблем не буде"

Як зазначив Юнус, політика Вашингтона щодо України у 2023 році не зміниться. Він нагадав, що у США ухвалили бюджет на наступний рік, який передбачає подальшу підтримку України. Політолог додав, що суттєвих змін не буде навіть після того, як почне свою роботу новий склад Конгресу США, у якому збільшиться число республіканців.

Раміс Юнус Політолог, ексголова апарату уряду Азербайджану Варто заспокоїтися і розуміти, що суперечки у Конгресі навіть між старим складом демократів та республіканців не мають стосунку до підтримки України. В основному розбіжності стосуються внутрішньої політики – податків, міграції тощо. Тож навіть з новим складом Конгресу ніяких проблем не буде.

Він додав, що є 20 – 25% представників Республіканської партії, які виступають проти допомоги Україні. До них, зокрема, належить експрезидент США Дональд Трамп та коло його прихильників. Однак, як наголосив політолог, це аж ніяк не всі Сполучені Штати.

"Республіканці самі не знають, як позбутися Дональда Трампа. Вони розуміють, що те, що робить Трамп та його прихильники у темі України, б'є по іміджу Республіканської партії", – зауважив Юнус.

Він зазначив, що у більшості й республіканці, й демократи єдині у питанні підтримки України, і не будуть вставляти палки у колеса адміністрації президента Джо Байдена.

Росія на порозі краху

Також, за словами американського політолога, зараз починають обговорювати питання стосовно того, яким буде майбутнє світу після завершення війни в Україні.

Росія зараз на порозі краху, як і Радянський Союз був після авантюри в Афганістані. Цей крах може мати високу ціну, як у свій час лилася кров на кордонах СРСР,

– сказав Юнус.

Він зазначив, що зараз у сусідніх до Росії державах дуже неспокійно. Зокрема, йдеться про:

Україну, де триває війна;

Білорусь;

Південний Кавказ;

Молдову, де ситуація ускладнює елемент Придністров'я;

деякі країни Середньої та Центральної Азії, де присутні війська ОДКБ.

Як пояснив політолог, у свій час керівництво СРСР намагалося стримати процес розпаду Союзу, що вилилося у криваві сутички. Наприклад, радянські війська у 1989 році розігнали антирадянську демонстрацію у Тбілісі, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

За словами Юнуса, зараз важливо, аби ситуація не повторилася, тепер вже – з Росією.

Чому важливо домовлятися з Китаєм

У питанні того, яким буде світ після поразки Росії у війні в Україні, велику роль відіграватиме Китай. Тому, за словами політолога, зараз дуже важливо шукати спільну мову з Пекіном.

Роль США та Китаю у перспективі того, яким буде новий багатополярний світ, буде значною. Важливо, як буде працювати система безпеки і яким буде місце України у цій системі,

– сказав Юнус.

Він додав, що Україна однозначно буде разом з цивілізованим світом. Питання полягає лише у тому, у якому саме форматі – ЄС, НАТО чи буде створений якийсь новий союз.

Перспективи ЗСУ на фронті

Юнус додав, що зміна календарного року не призведе до різких змін на полі бою. Україна й далі рухатиметься до відвоювання всіх своїх земель.

Далі триватимуть бої за Бахмут та Кремінну. Якщо ЗСУ матимуть успіх біля Кремінної, то відкривається перспектива наступу українських військ на Мелітополь та Маріуполь,

– сказав Юнус.

Він додав, що подальші перемоги української армії можуть сприяти тому, що Захід надаватиме Україні ще більше зброї.

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