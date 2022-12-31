Об этом 24 каналу рассказал американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, в целом события в Украине стали триггером, всколыхнувшим весь мир.

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Многие люди на Западе годами молча наблюдали за произволом России. Как отметил политолог, украинцы же смогли достучаться до тех людей, у которых еще есть совесть.

Ключевое событие 2022 года

Юнус подчеркнул, что ключевым событием 2022 стал визит президента Украины в США.

"Это самый главный политический результат года. Если бы этого не было, можно было бы и дальше спекулировать на разные темы. А после визита Зеленского, да еще и на таком уровне, мы получили ответ на основные вопросы", – сказал политолог.

Он добавил, что поездка президента Украины в Штаты окончательно утвердила позицию Вашингтона в войне России против Украины.

США в этой войне пока присутствуют на 15 – 20%. Но неоднократно отмечалось, что США будут с Украиной до конца. Когда президент Джо Байден повторил эти слова, глядя в лицо президенту Украины на глазах всего мира, это стало свидетельством того, что в США также произошла переоценка ценностей,

– подчеркнул Юнус.

Он добавил, что изменилась и Европа, которая за последние 10 месяцев также постепенно увеличивала объемы военной помощи Украине. Политолог считает, что этого не случилось бы без изменения позиции Вашингтона.

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"С новым составом Конгресса проблем не будет"

Как отметил Юнус, политика Вашингтона по отношению к Украине в 2023 году не изменится. Он напомнил, что в США был принят бюджет на следующий год, предусматривающий дальнейшую поддержку Украины. Политолог добавил, что существенных изменений не произойдет даже после того, как начнет свою работу новый состав Конгресса США, в котором увеличится число республиканцев.

Рамис Юнус Политолог, экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Следует успокоиться и понимать, что споры в Конгрессе даже между старым составом демократов и республиканцев не имеют отношения к поддержке Украины. В основном разногласия касаются внутренней политики – налогов, миграции и так далее. Так что даже с новым составом Конгресса никаких проблем не будет.

Он добавил, что есть 20 – 25% представителей Республиканской партии, которые выступают против помощи Украине. К ним, в частности, входит экс-президент США Дональд Трамп и круг его сторонников. Однако, как подчеркнул политолог, это вовсе не все Соединенные Штаты.

"Республиканцы сами не знают, как избавиться от Дональда Трампа. Они понимают, что то, что делает Трамп и его сторонники в теме Украины, бьет по имиджу Республиканской партии", – отметил Юнус.

Он добавил, что большинство республиканцев и демократов едины в вопросе поддержки Украины, и не будут вставлять палки в колеса администрации президента Джо Байдена.

Россия на пороге краха

Также, по словам американского политолога, сейчас начинают обсуждать вопросы, каким будет будущее мира после завершения войны в Украине.

Россия сейчас на пороге краха, как и Советский Союз был после авантюры в Афганистане. Этот крах может иметь высокую цену, как в свое время лилась кровь на границах СССР,

– сказал Юнус.

Он отметил, что сейчас в соседних с Россией государствах очень неспокойно. В частности, речь идет об:

Украине, где идет война;

Беларуси;

Южном Кавказе;

Молдове, где ситуацию усложняет элемент Приднестровья;

некоторых странах Средней и Центральной Азии, где находятся войска ОДКБ.

Как пояснил политолог, в свое время руководство СССР пыталось остановить процесс распада Союза, что вылилось в кровавые стычки. К примеру, советские войска в 1989 году разогнали антисоветскую демонстрацию в Тбилиси, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

По словам Юнуса, сейчас важно, чтобы ситуация не повторилась, теперь уже – с Россией.

Почему важно договариваться с Китаем

В вопросе того, каким будет мир после поражения России в войне в Украине, большую роль будет играть Китай. Поэтому, по словам политолога, сейчас очень важно искать общий язык с Пекином.

Роль США и Китая в перспективе того, каким будет новый многополярный мир, будет значительна. Важно, как будет работать система безопасности и каким будет место Украины в этой системе,

– сказал Юнус.

Он добавил, что Украина будет однозначно вместе с цивилизованным миром. Вопрос состоит лишь в том, в каком формате – ЕС, НАТО или будет создан какой-то новый союз.

Перспективы ВСУ на фронте

Юнус добавил, что смена календарного года не приведет к резким изменениям на поле боя. Украина и дальше будет двигаться к отвоеванию всех своих земель.

Далее будут продолжаться бои за Бахмут и Кременную. Если ВСУ будут иметь успех у Кременной, то открывается перспектива наступления украинских войск на Мелитополь и Мариуполь,

– сказал Юнус.

Он добавил, что дальнейшие победы украинской армии могут способствовать тому, что Запад будет предоставлять Украине еще больше оружия.

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