Німцям недостатньо пояснили важливість підтримки України, — Шольц

Жителі Німеччини продовжують ставити під питання військову допомогу Україні. Канцлер вважає, що суспільству не пояснили важливість підтримки українців.

Про це розповідає Олаф Шольц для інтерв’ю Schweriner Volkszeitung. За його словами мешканці різних регіонів Німеччини почали все більше піддавати сумніву доцільність надання допомоги Україні.

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Чому німці сумніваються у важливості підтримки України

Шольц зазначив, що раніше такі питання майже не порушувались в медіа. Саме це призвело до нестачі громадських дискусій на цю тему. В іншому випадку, німці б краще розуміли важливість підтримки українців – наголошує канцлер.

Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає,

– пояснив Шольц.

Зверніть увагу! Він також підтвердив, що його позиція щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus та використання німецької зброї для ударів вглиб Росії залишається незмінною.

Нагадаємо, наприкінці вересня Шольц укотре виступив проти надання Україні крилатих ракет Taurus.