Підтверджують одразу 3 джерела: Financial Times пишуть, що Суровікін таки затриманий

У Financial Times заявили, що російскького генерала Сергія Суровікіна таки затримали. Відповідна інформація з'явилася ще напередодні. Тепер її підтверджують відразу 3 джерела.

Наголошують, що Суровікін мав добрі відносини з Євгенієм Пригожиним. Заявляють, що діалог між ними тривав й у той час, як ватажок вагнерівців планував свій заколот.

Зверніть увагу Пригожин міг вступити в змову з Суровікіним щодо заколоту, – NYT

Раніше повідомляли, що Суровікіна могли затримати ще 25 червня. З'явилася інформація, що він може перебувати у Лефортово. Водночас тоді інформацію активно спростовували. У мережі вже дотепно відреагували на епопею з "арештом-не арештом" Суровікіна.

Суровікін міг бути посередником між вагнерівцями й міноборони

У Financial Times припускають, що Суровікін міг бути посередником у конфлікті Пригожина та російського міноборони. Зауважують, що генерал й сам конфліктував з міноборони за що й отримав пониження на посаді. Коли вагнерівці розпочали заколот, Суровікін записав до них відео, а згодом зник. Мовиться, що він вже декілька днів не виходить на зв'язок навіть зі своїми родичами. Також не відповідає й охорона Суровікіна.

Тим часом донька Суровікіна заявила росЗМІ, що з ним начебто все добре, й він не у СІЗО, а на "робочому місці". Щоправда, жодних доказів цього нема. Генерал навіть селфі на робочому місці не зробив.