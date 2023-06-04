Підвищена загроза атаки з повітря: на підступах до Києва працює ППО

По всій Україні станом на 03:00 4 червня оголосили повітряну тривогу. Українців попередили, що наразі – підвищена загроза атаки з повітря.

Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Залишатися там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу По всій Україні – повітряна тривога: повідомляють про крилаті ракети у небі

На підступах до Києва вже працює ППО

У Київській ОВА заявили про підвищену загрозу атаки з неба. У КМВА вже сповістили про роботу ППО.

Повітряна тривога триває. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба. Окрім того, заборонено публікувати або поширювати такий контент у соцмережах. Це допомагає ворогу.

Повітряна тривога триває у всіх областях України. У низці областей сповіщають про загрозу атаки ракетами або дронами-камікадзе.