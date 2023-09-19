Здавати хіба на металобрухт: які наслідки ураження російського судна "Ростов"

Українські військові вночі 13 вересня провели спецоперацію у Севастополі, внаслідок якої знешкодили російські судна, які перебували на судноремонтному заводі. Зокрема, серйозних ушкоджень зазнав ракетний човен "Ростов-на-Дону", який обстрілював Україну.

Якщо брати до уваги версію про два влучання, то вони пошкодили дві найважливіші частини корпусу підводного човна. Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський, додавши, що найімовірніше, "Ростов-на-Дону" не підлягає відновленню.

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Яких ушкоджень зазнав ракетний човен

Найперше, пошкоджена носова частина корпусу, у якій розміщені торпедні апарати. Саме з них на таких човнах запускають ракети "Калібр".

Виходить, що відсік, у якому були всі системи озброєння й управління ними – знищені,

– сказав експерт Defence Express.

Друге влучання помітно навпроти основних органів управління. На цьому місці видно дірку або вигин від вибуху. Це саме ті місця, де має стояти капітан, штурман і вся навігаційна апаратура.

"Якщо зважати на версію, що могло влетіти в носову частину і вивернути все вздовж корпусу, тоді тільки здавати на металобрухт і все. Тепер можна хіба що сперечатися, наскільки сильно цей корабель став непридатним для відновлення", – підкреслив Іван Киричевський.

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Чи можна його відновити

Окупанти можуть озвучувати різні заяви, зокрема й про можливість відновлення судна, але в таке складно повірити. Пригадується історія, коли росіяни дуже довго ремонтували старий підводний човен, який перейшов російському Чорноморському флоту у спадок від радянського. Човен 10 років так "успішно" ремонтували, що в підсумку він пішов на дно, хоча на його ремонт витратили кілька сотень мільйонів рублів.

Якщо вцілили електродвигуни чи дизельні двигуни, які розміщені в кормових відсіках, тоді, можливо, судно стане "донором" запчастин для інших кораблів. Але якщо брати до уваги версію, що влетіла одна ракета і корабель "вивернуло" від вибуху, то пошкодження настільки масштабні, що могли зачепити й силові установки.

Російська металургійна промисловість часто скаржиться, що їй не вистачає металобрухту, от і буде ресурсне підживлення для російської металургії

– зауважив Іван Киричевський.

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