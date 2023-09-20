Аби не було, як з "Ростовом": ЗМІ пишуть, що Росія вивела усі підводні човни з Севастополя
Усе частіше російські судна різного типу в Чорному морі атакують дрони та ракети. Вочевидь, саме тому загарбники вирішили вивести зі Севастополя усі підводні човни.
У середу, 20 вересня, один з кримських анонімних телеграм-каналів повідомив інформацію, що є хорошим сигналом для України. Власне, йдеться про те, що загарбники не тримають більше в районі тимчасово окупованого Севастополя підводні човни. Про це інформує 24 Канал.
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Ворог переживає за флот
Якщо вірити інформаційним ресурсам, то станом на вечір 20 вересня на пункті базування в Південній бухті немає жодного підводного човна.
Водночас телеграм-канали повідомляють, що все ж на стоянці можна помітити біля причалу одне судно – субмарину "Запоріжжя", що нібито "росіяни захопили" в України.
У складі Чорноморського флоту Росії було 6 підводних човнів проєкту 636 "Варшавянка". Після ракетного удару по Севастопольському морському заводі було відмінусовано підводний човен "Ростов-на-Дону". Також Росія має підводний човен проєкту 877 "Палтус" з ім'ям "Алроса", але після ремонту та модернізації, за певною інформацією, він так і був введений в дію.
Зверніть увагу! Як відомо, усі ці підводні човни є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог регулярно завдає ударів по нашій державі. Не виключено, що певні з цих суден були перебазовані у порт в Новоросійську.
Ураження "Ростова-на-Дону"
- Проти 13 вересня було атаковано російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Згодом це підтвердили в ГУР, зазначивши, що разом з ним було уражено великий десантний корабель.
- Вочевидь, йшлося про ВДК "Мінськ", що перебував у Севастополі на ремонтному заводу. Експерти стверджують, що обидва судна не підлягають відновленню після атаки.
- Окрім того, протягом останнього часу під прицілом були: катер КС-701 "Тунець", патрульний корабель "Сєргєй Котов", два патрульні човни "Василій Биков", ракетний катер "Самум" Росії.