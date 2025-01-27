В Харкові планують збудувати підземну лікарню
- У Харкові планують побудувати підземну лікарню "Ковчег".
- Будівництво має початися у 2025 році.
- Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, коли може завершитися будівництво.
У Харкові мають наміри збудувати підземну лікарню. Вже завершують розробку проєкту, а уряд виділив частину коштів на будівництво.
Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, підземна лікарня "Ковчег" розміститься на 12 тисячах квадратних метрів під землею. Туди прийматимуть усіх мешканців Харківщини та переселенців.
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Що відомо про підземну лікарню у Харкові
Як розповіла Черненко, зараз у Харкові надзвичайно велике навантаження на місцеві медичні заклади. Підземна лікарня "Ковчег" покращить ситуацію.
Медзаклад буде розрахований на 2000 людей. Важливо, що вони одразу перебуватимуть в укритті, адже "Ковчег" буде розташований на два поверхи під землею.
Це буде наймасштабніший проєкт в Україні. Підземна лікарня на два поверхи вниз. Там буде як стаціонар, так і палати інтенсивної терапії; зали для народжування дітей; дитяча реанімація. Рідні зможуть тут провідувати пацієнтів,
– розповів керівник однієї з харківських лікарень Руслан Врагов.
Зрозуміло, що проєкт буде недешевим у реалізації. Приблизна вартість – 100 мільйонів гривень. Відомо, що уряд вже виділив 50 мільйонів гривень на проєкт у 2025 році. Це дозволить провести перший етап будівництва.
За словами Черненко, якщо буде стале фінансування та стабільна ситуація, то проєкт вдасться завершити вже за 2-3 роки.