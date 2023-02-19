Сувора секретність та тотальна темрява: The Times побували у бункері Зеленського

Журналіст західного ЗМІ побував в урядовому бункері, де Президент України та кілька чиновників перебували у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. Кореспондента The Times вразила тотальна темрява та суцільна секретність.

Воно й не дивно, адже цей об'єкт суворо засекречений. Усі, кому відкритий доступ до цього місця, повинні чітко дотримуватися відповідного протоколу.

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Ізоляція на місяці

Як поділилися з кореспондентом західного ЗМІ, в Україні вважали, що такі заходи безпеки будуть необхідні впродовж тижня. Однак реальність внесла свої корективи, тому Володимиру Зеленському разом з невеликою групою осіб довелося перебувати там більшість часу впродовж перших двох місяців повномасштабної війни.

У цей час президент зрідка виходив на поверхню, щоб запевнити українців, що він нікуди не поїхав. А команда Зеленського, яка опинилася в ізоляції, дізнавалася про подробиці війни в країні завдяки своїм гаджетам.

Однак, на відміну від диктатора країни-терористки, Зеленський не прописався у цьому приміщенні. Після перших місяців повномасштабного вторгнення він не часто користується бункером. Ба більше, не спускався туди, навіть коли на нього було скоєно три замахи.

Забороняється говорити навіть про подану їжу

Як повідомили у західному ЗМІ, згідно з правилами ті, кого запросили жити поруч із президентом у підземному бункері, повинні були підписати угоду про нерозголошення. Вона передбачала заборону розповідати будь-які подробиці.

Серед заборон до розголошення було не лише місце розташування об'єкта, а й дизайн бункера та зручності у ньому.

Їм навіть не дозволялося говорити про їжу, яку вони їли,

– розповів кореспондент.

Окрім того, згідно з безпековим протоколом паролі для входу змінюються щодня.

Також він повідомив, що у бункері під землею панує тотальний морок. Під час його візиту шлях висвітлювався лише ліхтариком на телефоні охоронця, який супроводжував журналіста. Ба більше, це явище у приміщенні не тимчасове, а постійне.

Що відомо про бункер

Також у ЗМІ поділилися, що цей секретний об’єкт залишився в Україні ще із часів СРСР. Він призначений забезпечити виживання в умовах тотальної ядерної війни, а тому здатний витримати прямий удар ядерної зброї. Він має власні системи: