Піхота, танки, МТЛБ: "азовці" завдали окупантам нових втрат

Хоробрі бійці "Азову" продовжують тримати оборону Маріуполя. Кожен їхній удар завдає ворогу великих втрат.

Відважна оборона Маріуполя триває. Українські захисники чинять шалений опір ворогу та нищать його особовий склад і техніку.

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Нові втрати ворога

Впродовж доби хоробрі "азовці" знищили 2 танки окупантів та 1 МТЛБ з "ушкою". Окрім того, герої ліквідували багато ворожої піхоти.

Бійці "Азову" вже 35-й день обороняють Маріуполь у повній блокаді. Вони мужньо захищають місто та запевняють: українці знищать кожного окупанта, який прийшов на нашу землю.

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