Пил із Сахари й аномальне тепло в Україні: синоптикиня пояснила, чи є небезпека від цих явищ

Україну 1 квітня накрила хмару пилу, яка прийшла з африканської Сахари. Окрім того, по всій країні також фіксують аномальне для кінця березня – початку квітня тепло.

Наскільки небезпечними є пил із Сахари та аномальне тепло для українських областей, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи пов'язане аномальне тепло з пилом із Сахари

Синоптикиня розповіла, що пил безпосередньої кореляції із теплом не має. За словами Птухи, так збіглося, що з південного заходу в нашу країну надійшла теплоповітряна маса, а по дорозі в той самий час там був цей пил, пісок з Сахари, який втягнуло в цю повітряну масу.

Це спричинило запиленість саме в атмосфері. Це ні в якому разі не можна називати пиловою бурею, тому що пилова буря виникає в горизонтальному вигляді в містах. Наприклад, коли пересушується ґрунт в Україні та сильні пориви вітру, і тоді цей ґрунт підіймається і несеться, ось тоді це пилова або піщана буря,

– наголосила синоптикиня.

Водночас те, що надійшло до України, це просто запиленість атмосфери, адже наразі тут є тільки дрібно дисперсний пил, тобто дрібнесенькі частинки, які зависають зараз у верхніх шарах атмосфери, вище, ніж людина проживає.

"Але все одно якась частина запилення може осідати на території України, тому радять зараз людям, які особливо схильні до захворювання дихальних шляхів або респіраторних захворювань, утриматися від тривалої діяльності на відкритому повітрі, вікна зачиняти, очищувач повітря вмикати. Якоїсь безпосередньо небезпеки це не становить, але певний дискомфорт може виникати", – зазначила вона.



Як виглядає пил із Сахари, який прийшов в Україну на супутнику / Фото з фейсбуку Укргідрометцентру

Чи прогнозують посилення пилу в Україні наразі

Синоптикиня наголосила, що наразі кількість домішок у повітрі вимірюється і ці дані оприлюднять пізніше на сайті Укргідрометцентру. Зокрема, опублікують стан повітря у Києві та Київській області, а також яка там була концентрація пилу й інших речовин.

Птуха наголосила, що наразі метеорологи спостерігають безпосередньо і бачать, куди переміщується ця запиленість. Але, за словами синоптикині, для території України зараз якогось саме збільшення пилу ще додаткового не очікують.

Єдине, що можна сказати, що від завтра, 2 квітня, вже повітряні потоки на території України будуть змінюватися на західні. Буде надходити атмосферний фронт із заходу. Він принесе з собою опади, й по західних областях України від завтра буде відбуватися вимивання цього пилу з атмосфери. А з середи, 3 квітня, короткочасні дощі й місцями грози також пройдуть окремими територіями України,

– пояснила синоптикиня.

Вона також зазначила, що подібне явище не є надто аномальним для України, адже часом таке трапляється, коли пил і пісок летить із Сахари. Однак найбільше відчувають наслідки цього запилення в Італії й Балканських країнах, адже вони ближче до африканської пустелі.

Синоптикиня наголосила, що наразі пилова буря для України не становить суттєвої загрози, тому не варто переживати. Окрім того, метеорологи можуть відстежувати рух цього запилення по супутникових знімках, щоб дізнатися, в якому напрямку воно рухається і яку має інтенсивність.