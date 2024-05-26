Обмеження пільг для військовозобов'язаних українців: глава МЗС Польщі зробив важливу заяву

Міністр закордонних справ Польщі висловився щодо можливості обмеження пільг для військовозобов'язаних громадян України. Посадовець переконаний, що повинна бути загальноєвропейська схема.

Про це Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю. Глава МЗС наголосив, Україна має сказати, що робити щодо її громадян.

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"Ті люди, які воюють на фронті, також мають права"

Україна має сказати, що вона хоче, щоб ми робили щодо їхніх громадян. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини,

– підкреслив Сікорський.

Також додав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською. Інакше ті, хто уникає призову, почнуть "купувати пільги" по всій Європі, переконаний глава МЗС Польщі.

Зверніть увагу! Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його держава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Водночас зазначив, що форма подібної допомоги здебільшого залежить від української сторони.