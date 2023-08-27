Авіакатастрофа на Житомирщині: Ігнат припустив, скільки триватиме розслідування
В Житомирській області 26 серпня сталася жахлива трагедія, де загинули три пілоти, зокрема й відомий льотчик з позивним "Джус". Наразі відомо, що розслідування цієї катастрофи може затягнутися й на кілька місяців.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він запевнив, що фахівці детально вивчатимуть обставини цієї трагедії, інформує 24 Канал.
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Скільки може тривати розслідування авіакатастрофи
Ігнат зазначив, що термін розслідування справи про авіакатастрофу в Житомирській області залежить від того, як саме працюватимуть різні державні комісії. За словами речника, вони всі працюють по різному.
"У нас є спеціальна лабораторія в Повітряних силах, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося", – сказав він.
Щодо терміну розслідування Юрій Ігнат не назвав конкретних дат, але зазначив, що це розслідування все ж може затягнутися.
Різний термін буває. Інколи навіть до пів року затягується розслідування,
– наголосив Ігнат.
Речник Повітряних сил також зазначив, що більше інформації щодо катастрофи зазвичай міститься в бортових самописцях. Саме вони мають записи радіообміну і там можна встановити причину цієї трощі.
Чому спочатку повідомили лише про загибель "Джуса"
Юрій Ігнат наголосив, що "Джус" був доволі відомою особистістю. Тому про його загибель і повідомили досить оперативно.
"Зрозумійте правильно, "Джус" був доволі відомий пілот і в західній пресі, і в ЗМІ. Він їздив у США, зустрічався з конгресменами, сенатором, якому тет-а-тет розповідав про потреби української авіації, зокрема F-16", – зазначив він.
Водночас він запевнив, що Повітряні сили обов'язково повідомлять імена інших загиблих пілотів. Але зазначив, що все ж існують певні тонкощі.
Має пройти певний час, сповіщення родичів. Це відповідна процедура етична також,
– підкреслив Ігнат.
Наостанок він зазначив, що відповідне розслідування триває, щоб зʼясувати всі обставини цієї страшної трагедії.
Імена двох загиблих пілотів стали відомими
- У 40 бригаді тактичної авіації 27 серпня розкрили імена загиблих під час трагічного інциденту пілотів в Житомирській області. Ними виявилися В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін і Андрій Пільщиков з позивним "Джус".
- Двоє з них були майорами, а "Джус" – капітаном. Усі пілоти присвятили авіації багато років свого життя й були знатними професіоналами своєї справи.
- У мережі також поширили цікаве відео, на якому з пілотами урочисто попрощалися побратими. Так, пізно ввечері вони спалили піаніно з іменами й позивними пілотів, що є давньою традицією вшанування захисників.