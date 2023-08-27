Авіакатастрофа на Житомирщині: Ігнат припустив, скільки триватиме розслідування

В Житомирській області 26 серпня сталася жахлива трагедія, де загинули три пілоти, зокрема й відомий льотчик з позивним "Джус". Наразі відомо, що розслідування цієї катастрофи може затягнутися й на кілька місяців.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він запевнив, що фахівці детально вивчатимуть обставини цієї трагедії, інформує 24 Канал.

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Скільки може тривати розслідування авіакатастрофи

Ігнат зазначив, що термін розслідування справи про авіакатастрофу в Житомирській області залежить від того, як саме працюватимуть різні державні комісії. За словами речника, вони всі працюють по різному.

"У нас є спеціальна лабораторія в Повітряних силах, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося", – сказав він.

Щодо терміну розслідування Юрій Ігнат не назвав конкретних дат, але зазначив, що це розслідування все ж може затягнутися.

Різний термін буває. Інколи навіть до пів року затягується розслідування,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також зазначив, що більше інформації щодо катастрофи зазвичай міститься в бортових самописцях. Саме вони мають записи радіообміну і там можна встановити причину цієї трощі.

Чому спочатку повідомили лише про загибель "Джуса"

Юрій Ігнат наголосив, що "Джус" був доволі відомою особистістю. Тому про його загибель і повідомили досить оперативно.

"Зрозумійте правильно, "Джус" був доволі відомий пілот і в західній пресі, і в ЗМІ. Він їздив у США, зустрічався з конгресменами, сенатором, якому тет-а-тет розповідав про потреби української авіації, зокрема F-16", – зазначив він.

Водночас він запевнив, що Повітряні сили обов'язково повідомлять імена інших загиблих пілотів. Але зазначив, що все ж існують певні тонкощі.

Має пройти певний час, сповіщення родичів. Це відповідна процедура етична також,

– підкреслив Ігнат.

Наостанок він зазначив, що відповідне розслідування триває, щоб зʼясувати всі обставини цієї страшної трагедії.

Імена двох загиблих пілотів стали відомими