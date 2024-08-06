Пілоту "Бджоляру", який знищив російський літак без зброї, просять надати звання Героя України

У повномасштабній війні Росії проти України загинув один із "Привидів Києва". Його побратими просять надати йому звання Героя України.

Загиблому пілоту Валентину Коренчуку з позивним "Бджоляр" просять надати звання Героя України посмертно. 40 бригада тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ подала до Офісу Президента України відповідну електронну петицію.

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Він притис ворожий літак до землі

Навесні 2022 року він захищав небо Києва та провів унікальний для історії сучасної авіації бій. Льотчик пішов на близьке зіткнення в небі, так званий "собачий бій", з російським штурмовиком Су-25.З цього літака планували здійснити бомбовий удар по центру Києва.



Валентин Коренчук – один із "Привидів Києва" / Фото, надане 24 Каналу

Валентин Коренчук, маневруючи на винищувачі МІГ-29, без застосування зброї притиснув ворога до землі, і фактично розчавив його.

Після таких боїв про нього та інших льотчиків Васильківської бригади почали говорити, як про "Привидів Києва",

– мовиться в повідомленні.

Пілот присвятив службі в Повітряних силах понад 20 років життя. Він також брав участь в АТО. За час повномасштабної агресії здійснив понад 80 бойових вильотів. Провів у небі приблизно 300 годин. При цьому йому вдалося уразити десятки цілей супротивника, серед яких:

ворожі літаки,

крилаті ракети,

розвідувальні та ударні БПЛА,

наземні об’єкти та техніка.

Його відзначили державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеню).

Він був одним з перших пілотів, який почав міжнародну публічну кампанію щодо надання Україні сучасних літаків F-16 та модернізації української бойової авіації в цілому.

Сьогодні кожен з нас може вшанувати пам'ять про оборонця неба своїм голосом.