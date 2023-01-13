Подивіться на їхні пики, – Піонтковський доступно пояснив різницю між українцями та росіянами

Уже ніхто не вірить казкам про один народ росіян та українців. Різницю між ними і нами видно навіть за фізіологічним принципом.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Зважаючи на свій досвід, він наполягає на разючій різниці між українцями та росіянами.

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Піонтковський має нагоду спостерігати за сотнями різних українців та росіян. Тому журналіст прийшов до висновку, що це абсолютно різні люди, навіть фізіологічно.

Відео про "стратегію" Путіна

В мережі з’явилися відео, як на каналі "Росія 1" обговорюють, що насправді Росія могла б захопити території України ще весною. Однак така тривалість "спеціальної військової операції" спричинена зовсім не очевидними поразками, а далекоглядною політикою Владіміра Путіна. За версією пропагандистів російського телеканалу, Путін в ході цієї війни "покращує моральний стан росіян" та "впроваджує важливі реформи".

Я вас прошу подивитися на ці харі, які обговорюють політику. Скільки прекрасних облич українців я бачу всюди, і на телебаченні, і на відео з окопів. І тут ці страшенні харі росіян,

– прокоментував відео Піонтковський.

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Опозиціонер припускає, що росіяни та українці могли б бути одним народом 800 років тому, але "з того часу пройшла страшенна селекція".

Я розумію, що не можна так говорити, це політично некоректно, але подивіться на ці пики. Я думаю в російські програми вони підбираються спеціально,

– зауважив Піонтковський.

На російських лицях, за його словами, все одразу написано. Піонтковський бачить росіянина, який на відео пояснює "геніальну тактику Путіна" літньою, нещасною і абсолютно безумною людиною.

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