Це наратив скабєєвої, – Піонтковський про заяву конгресвумен зі США щодо Єрмака

Вікторія Спартц виступила зі звинуваченнями на адресу Андрія Єрмака. Заяви американської конгресвумен – ніщо інше, як підігрування кремлю.

Таку думку висловив 24 каналу російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що членкиня американського Конгресу звернулася до президента США Джо Байдена нібито як американський платник податків.

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Зокрема, Вікторія Спартц закликала перевірити, куди витрачаються американські гроші та чи не йде допомога США, направлена Україні, у чужі руки.

Це улюблений наратив, який я щодня чую від іншої "видатної" жінки – скабєєвої (російської пропагандистки – 24 канал),

– сказав Піонтковський.

Публіцист додав, що це дуже небезпечно, адже у США такий наратив підтримує величезна російська п'ята колона, представники якої є й в адміністрації Байдена.

Як заяви Спартц щодо Єрмака грають на руку кремлю

Піонтковський вважає, що із заяв конгресвумен випливають натяки, що треба посилити контроль за постачанням військової допомоги Україні.

Що означає посилити контроль? Це означає загальмувати допомогу у вирішальний момент битви,

– пояснив публіцист.

Він зазначив, що друзі України у США миттєво відреагували на заяви Спартц, запевнивши, що допомога Києву не припиниться.

"Такі питання треба підіймати після перемоги"

На думку Піонтковського, до голови Офісу Президента України Андрія Єрмака справді є низка питань. Однак вони не на часі.

Такі питання треба підіймати після перемоги, а не у розпал битви й саме у критичний момент підготовки країни до контрнаступу,

– наголосив російський опозиційний публіцист.

Одна справа, якби у США домагалися "благородних цілей по створенню Антикорупційного бюро", сказав він.

"Але вимагати якихось нових методів контролю за допомогою – це гра на руку дуже впливовій у США партії, яка підтримує кремль", – додав Піонтковський.

Дивіться повне відео розмови Романа Цимбалюка із Андрієм Піонтковським:

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