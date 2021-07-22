Триває системна зрада України, – Піонтковський про угоду США та Німеччини

Джо Байден та Ангела Меркель домовилися про гарантії для України після запуску російського газогону "Північний потік-2". Проте після відповідної угоди обіцянки США та Німеччини можуть втратити цінність.

Про це в ефірі програми WTF на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На тлі домовленостей зі США канцлерка Німеччини вже зателефонувала президенту Росії.

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Ситуація щодо угоди Німеччини та США – серйозніша

Піонтковський зауважив, обіцянкам Сполучених Штатів та Німеччини вірити не можна. За його словами, наразі вони не хіба що смішні.

Ситуація набагато серйозніша, триває системна зрада України,

– сказав російський публіцист

З "Північним потоком-2" можна було б "жити", хоча це серйозна втрата, декілька мільярдів доларів, однак з таким самим ентузіазмом Меркель, Макрон та Байден можуть намагатися протиснути зміни в українське законодавство. Мовиться про питання легалізації терористичних угрупувань ОРДЛО, сказав Піонтковський.

Водночас навіть у Конгресі США засуджують новий пакт Байдена та Меркель. За словами публіциста, більшість у Конгресі, не тільки республіканські противники Байдена, а й демократи різко засуджують відповідні домовленості.

Піонтковський про наслідки угоди щодо "Північного потоку-2": дивіться відео

Угода між США та Німеччиною: коротко