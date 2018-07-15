Абрикосовий пиріг: три рецепти приготування запашного десерту

Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який до того ж готується напрочуд швидко та просто. Фруктова начинка поєднується з будь-яким видом тіста, тож вам лишилось обрати лише свій улюблений. Як приготувати смачний абрикосовий пиріг – читайте далі в матеріалі.

Літні десерти особливо смачні, адже саме зараз сезон фруктів та овочів! Рецепти абрикосового пирога бувають різними – з пісочним чи листовим тістом, з вершковим сиром та медом тощо. Але в кожному з них помаранчеві фрукти дуже ніжні та запашні.

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Ми підготували для вас три варіанти випічки пирога з абрикосами. Але є й кілька загальних правил, які допоможуть вам покращити смак десерту. Для прикладу, якщо абрикоси дуже м'які, то попередньо обваляйте шматочки в крохмалі. Якщо рецептом передбачено використання кураги, її перед подрібненням потрібно розмочити в гарячій воді. Ви можете взимку спекти такий же пиріг з консервованими абрикосами, але перед цим фрукти потрібно буде просушити серветкою.

Класичний рецепт пирога з абрикосами



Класичний рецепт приготування абрикосового пирога

Інгредієнти:

- борошно – 200 г;

- абрикоси – 300 г;

- вершкове масло – 150 г;

- мед – 130 г (за бажанням можете замінити на цукор);

- яйця – 4 шт;

- розпушувач – 1 ч.л.;

- лимонний сік – 2 ч.л.;

- цукрова пудра (для подачі).

Класичний рецепт приготування абрикосового пирога:

1. Відокремте білки від жовтків. Змішайте м'яке масло з 100 грамами меду, потім додайте жовтки. Вимішайте масу до однорідності. Додайте до суміші борошно та розпушувач, добре вимішайте.

2. Білки та сік лимона збийте міксером до утворення густої піни. Додайте суміш до тіста та ще раз вимішайте.

3. Форму для випічки застеліть папером для випічки, або просто змастіть вершковим маслом. Рівномірно вилийте тісто на дно.

4. Абрикоси вимийте, просушіть та розріжте на часточки. Можете різати на половину, або ж різати на дольки. Викладіть фрукти поверх тіста та помістіть форму в духовку. Випікайте при 180 градусах 30-40- хвилин, до повної готовності тіста.

5. Перед подачею можете полити пиріг медом та присипати цукровою пудрою.

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Рецепт абрикосового пирога з сиром



Рецепт приготування абрикосового пирога з сиром

Інгредієнти:

- борошно – 250 г;

- вершкове масло – 150 г;

- цукор – 100 г;

- яйця – 3 шт;

- розпушувач – 2 ч. л.



Для начинки:

- вершковий сир (або звичайний домашній сир) – 600 г;

- абрикоси – 250 г;

- цукор – 150 г;

- яйця – 3 шт;

- вершки 30% – 200 мл;

- крохмаль – 50 г;

- ванільний цукор або екстракт – 2 ч. л.

Рецепт приготування абрикосового пирога з сиром:

1. Розітріть масло з цукром, додайте яйця і добре вимішайте суміш. Додайте борошно, розпушувач та вимісіть тісто.

2. Форму для випічки застеліть папером для випічки, або просто змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, розрівняйте та зробіть бортики.

3. Абрикоси вимийте, просушіть та розріжте на часточки. Викладіть нарізані абрикоси на тісто. За бажанням, ви можете викладати абрикоси вже поверх, якщо хочете щоб вони прикрашали пиріг.

4. Якщо ви використовуєте домашній сир, то добре перетріть його через сито, або ж збийте блендером до однорідності. Якщо використовуєте вершковий сир, то цього робити вже не потрібно. До сиру додайте яйця та добре перемішайте. Також додайте крохмаль.

5. Вершки збийте з ванільним та звичайним цукром, додайте до сирної маси та ще раз вимішайте.

6. Викладіть сирну масу на тісто. Випікайте 50-60 хвилин при температурі 180 градусів. Перед нарізанням дайте пирогу добре остигнути.

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Рецепт абрикосового пирога з мигдалем



Рецепт приготування абрикосового пирога з мигдалем

Інгредієнти:

- борошно – 150 г;

- мелений мигдаль – 150 г;

- цукор – 100 г;

- вершкове масло – 150 г;

- яйця – 2 шт.



Для крему:

- вершкове масло – 200 г;

- абрикоси – 300 г;

- мигдальна пудра – 200 г;

- яйця – 6 шт;

- цукрова пудра – 100 г.

Рецепт приготування абрикосового пирога з мигдалем:

1. Якщо ви придбали цілий мигдаль, то перебийте його до стану пудру та змішайте з третиною цукру. М'яке вершкове мало перетріть з решкою цукру, додайте борошно та яйця. Вимішайте тісто, додаючи мигдалеву пудру.

3. Для крему збийте міксером масло з цукром, додайте мигдальну пудру та ще раз збийте. Додайте в крем яйця та вимішайте лопаткою, або на невеликій швидкості міксером.

4. Абрикоси вимийте та просушіть. Наріжте їх навпіл.

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5. Форму ля випікання змастіть масло та викладіть тісто. Розкладіть поверх абрикоси та накрийте кремом.

6. Випікайте пиріг 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

7. При подачі посипте пиріг дрібними шматочками мигдалю та присипте пудрою.

Нехай смакує!