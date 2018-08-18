Пиріг з яблуками: рецепт приготування на молоці та сметані

Пиріг з яблуками – запашний десерт, який найкраще готувати в серпні, адже саме зараз триває сезон цих соковитих плодів. Такі пироги можна готувати на Яблучний Спас навіть якщо ви дотримуєтесь посту. Адже пекти пиріг з яблуками можна на молоці, сметані, а також на воді.

Для того, що пиріг був смачним та соковитим – беріть багато стиглих яблук. Зазвичай, в традиційному рецепті використовують близько кілограма яблук. Якщо вам здається, що шкірка тверда, то її краще зрізати при приготуванні. А щоб яблука не темніли при нарізуванні – полийте їх соком лимона.

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LifeStyle24 пропонує приготувати пиріг з яблуками на молоці, сметані, а також пісний пиріг на воді, який можна приготувати на Яблучний Спас.

Рецепт пирога з яблуками на молоці



Рецепт відкритого пирога з яблуками на молоці

Інгредієнти:

- молоко – 240 мл;

- яйця – 2 шт.;

- дріжджі сухі – 1 ст. л.;

- сіль – 0,5 ч. л.;

- яблука – 6 шт.;

- цукор – 2 ст. л.;

- борошно – 640 г;

- олія – 3 ст. л.;

- цукрова пудра для подачі.

Рецепт приготування пирога з яблуками на молоці:

1. Розчиніть дріжджі в підігрітому молоці, залишіть їх на 5-10 хвилин. Потім додайте одне яйце, посоліть, додайте цукор.

2. Просійте борошно. Поступово всипайте борошно в молоко з дріжджами та замішайте тісто. У самому кінці додайте олію. Тісто накрийте тканиною, залиште на годину в теплому місці.

3. Четверть тісто відкладіть, іншу розкачайте на викладіть на деко. Якщо боїтесь, що тісто пристане – змастіть його вершковим маслом. Яблука наріжте тонкими слайсами та викладіть зверху на тісто. Посипте невеликою кількістю цукру.

4. Залишок тіста розкачайте, наріжте смужками. Укладіть зверху основи "ґратами". Збийте друге яйце, намажте їм тісто, дайте трошки постояти. Прогрійте духовку до 200 градусів і печіть пиріг хвилин 25-30. Перед подачею дайте пирогу охолонути та посипте цукровою пудрою.

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Рецепт пирога з яблуками на сметані



Рецепт закритого пирога з яблуками на сметані

Інгредієнти для тіста:

- 2 жовтки;

- 2 ст.л. сметани;

- 100 г маргарину;

- 75-100 г цукру;

- 1 ч.л. розпушувачу;

- 250 г борошна.



Інгредієнти для начинки:

- 1 кг яблук;

- 1 ч.л. кориці;

- 1 ст.л. крохмалю;

- 50-100 г цукру (залежно від смаку яблук);

- цедра з 1 лимона;

- 50 г білих мелених сухарів.

Рецепт приготування пирога з яблуками на сметані:

1. Яблука почистіть, наріжте тонкими слайсами і пересипте корицею, цукром та крохмалем. Додайте цедру лимона.

2. Борошно просійте через сито і змішайте з розпушувачем. Додайте до нього натертий на грубу терку маргарин та перемішайте. Також додайте туди цукор, сметану і жовтки. Замісіть тісто.

3. Розділіть тісто на 2 частини (одна має бути більша). Більшу частину розкачайте та викладіть на деко, формуючи невеликі бортики. Рівномірно посипте сухарями. Викладіть зверху начинку з яблук та кориці.

4. На начинку покладіть тонкий пласт тіста другої частини, бортики защипніть. Легенько проткніть верх виделкою та змажте білком від яйця. Випікайте при температурі 180-200 градусів до зарум’янення. Готовий пиріг присипте цукровою пудрою.

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Рецепт пісного пирога з яблуками



Рецепт пісного пирога з яблуками

Інгредієнти:

- великі червоні яблука – 3 штуки;

- цукор – 6 ст.л.;

- будь-які перемелені горіхи – 2 ст.л.;

- борошно – 3 склянки;

- чашка яблучного соку;

- кориця;

- олія – 70 грам;

- цукрова пудра та листочки меліси для прикраси.

Рецепт приготування пісного пирога з яблуками:

1. Очистіть два яблука від шкірки і насіння, подрібніть за допомогою блендера. Фруктову масу змішайте з корицею, половиною цукру і горіхами. Додайте в суміш олію. Перемішайте до стану однорідності.

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2. До яблучно-горіхового пюре додайте просіяну муку та замішайте тісто. Цукор, що лишився, викладіть у невелику каструльку, додайте яблучний сік та залиште на середньому вогні до розчинення цукру.

3. Тісто викладіть на деко, на верх викладіть нарізані яблука та полийте зверху сиропом. Випікайте в розігрітій духовці 30-35 хвилин. перед подачею посипте пиріг пудрою та прикрасьте мелісою чи м'ятою.

Нехай смакує!