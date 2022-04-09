Піротехніки показали цікаву знахідку, залишену окупантами

Російські загарбники залишили після себе безліч небезпечних згадок про себе. Так, рятувальники показали, як вороги вирішили прокачати протитанкову міну.

Співробітники ДСНС зараз активно працюють у районах, які нещодавно звільнили від окупантів. Усе для того, щоб врятувати безліч людських життів від "сюрпризів", залишених ворогом.

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Окупанти "прокачали" протитанкову міну

Так, рятувальники виявили цікаву знахідку. Мовиться про протитанкову міну. Але не просту. У нашому випадку дві міни з'єднані між собою металевою планкою. Співробітники ДСНС не повідомляють, де саме знайшли цю міну.

Судячи з того, що вона не має слідів від землі, то її не закопали. Цю конструкцію просто поклали посеред дороги, щоб унеможливити проїзд.

Що таке протитанкова міна Вона призначена для знищення як танків, так і інших транспортних засобів. Для того, щоб вона спрацювала (якщо мовиться про звичайну версію), необхідно, щоб на неї натиснули вагою 120 кілограмів. Але це зовсім не означає, що на таку міну можна наступати або брати до рук і переносити. Це небезпечно!

У ДСНС попросили пам'ятати про безпеку та довіряти справу фахівцям. Тож, якщо ви побачили снаряд або ворожу міну – телефонуйте за номером 101.

Тим часом окупант привів ЗСУ до свого підрозділу, втікаючи від дрона – дивіться відео: