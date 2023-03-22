Китай накрили рекордні піщані бурі: навколо нічого не видно

Пекін та ще кілька північних провінцій Китаю накрила потужна піщана буря. У регіоні з’явилися густі хмари помаранчевого пилу.

Це спричинило забруднення повітря до небезпечного рівня. Про наслідки розповіли державні метеорологічні органи.

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Китай накрили піщані бурі

Згідно з даними Пекінського центру моніторингу екологічного середовища, щільні хмари огорнули столицю Китаю, де значно забруднилось повітря. Забруднення може проникнути через ніс і потрапити в легені, що шкідливо впливає на здоров’я.

Метеорологічні служби в Пекіні попередили людей не виходити на вулицю для фізичних вправ та інших видів діяльності, а також попросили водіїв знизити швидкість через погану видимість.



Піщана буря у Китаї / фото CNN

За даними Пекінського центру моніторингу, це "найсильніша піщана буря в цьому році". Концентрація твердих частинок повітря приблизно в 37 разів перевищила встановлену в КНР норму.

Зазначається, що навесні у Пекіні регулярно трапляються піщані бурі, а смог посилюється зростанням промислової діяльності та швидким вирубуванням лісів на півночі Китаю.

Згідно з даними китайських синоптиків, нинішня піщана буря розпочалася 21 березня у Монголії та поступово просувалася до центрального та східного Китаю. Відсутність опадів і слабкий вітер також означали, що частинки піску занеслися у країну.



У Китаї погана видимість через піщану бурю / фото CNN

Туреччину накрили потужні повені після серії смертельних землетрусів

Нещодавно у Туреччині проливні дощі спричинили повені в багатьох районах міста Шанлиурфа. Внаслідок цього затопило десятки будинків та підприємств.

Внаслідок негоди постраждали такі райони:

Сіверек,

Хілван,

Суруч,

Віраншехір,

центр міста Шанлиурфа.

Також внаслідок сильного дощу в центрі міста та його районах також затопило сільськогосподарські угіддя.