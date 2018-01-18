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Пишнотіла Ешлі Грем знялася топлес у яскравій фотосесії: фото

23:12, 18 січня 2506 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Фото з Іnstagram

Одна з найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем дуже пишається своїми пишними формами. Вона часто бере участь у відвертих та сексуальних зйомках.

Цього разу 30-річна Ешлі знялася в яскравій та зухвалій фотосесії: красуня позувала топлес для журналу V Magazine.

Читайте також: Ешлі Грем показала форми під час зйомки у Марокко: фото

Грем продемонструвала аксесуари з останніх колекцій Gucci, Louis Vuitton, Giorgio Armani і Fend.

Автором модної зйомки став фотограф Бен Хассетт.

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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