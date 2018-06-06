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Пишнотіла кузина сестер Хадід розповіла про труднощі через надмірну вагу: фото

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Джоанн ван дер Херіка
Джоанн ван дер Херіка / Instagram

Модель "плюс-сайз" Джоанн ван дер Херіка, яка є сестрою зіркових Джіджі і Белли Хадід, мотивує своїх прихильників у соціальних мережах. Дівчина розповіла про власні труднощі через надмірну вагу, але разом з цим наголошує, що потрібно любити і пишатись власним тілом без жодних комплексів.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Кожне тіло ідеальне для бікіні. Нещодавно я набрала вагу і це було важко зрозуміти для мене останні кілька днів. Навіть якщо я постійно виглядаю впевненою, це не так. Я досі одержима своєю вагою. Перша річ, що я роблю, коли набираю вагу – це змушую почувати себе ще гірше. Але це так не має бути,
– зізналась plus-size модель.

Джоанн ван дер Херіка опублікувала свої фото у купальнику зазначивши своїм прихильникам, що надмірна вага, чи її втрата – не погана річ.

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"Наближається літо, і вам не треба приховувати своє тіло. Треба прикрашати його і пишатися ним. Якщо я можу це зробити, Ви також зможете це зробити", – заявила Джоанн.

Джоанн ван дер Херіка

Джоанн ван дер Херіка

Джоанн ван дер Херіка
Джоанн ван дер Херіка / Instagram

Теги: LifeStyle Белла Хадід Джіджі Хадід Мода Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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