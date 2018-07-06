Пишнотіла модель Ешлі Грем показала свій італійський відпочинок з чоловіком: фото
Знаменита plus-size модель Ешлі Грем з чоловіком Джастіном Ервіном відвідала вечірку Dolce & Gabbana на озері Комо в Італії.
Модель опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.
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Доменіко Дольче і Стефано Габбана підготували для любителів моди незвичайну презентацію відразу декількох колекцій. Дизайнери зібрали свої творіння на борту яхти "Конкордія", пришвартованої на озері Комо.
"Наскільки ми милі", – прокоментувала знімок на яхті італійською мовою Ешлі.
Дивіться відео з вечірки Dolce & Gabbana:
Зазначимо, що Ешлі Грем для вечірки одягла облягаюче плаття з квітковим принтом від Dolce & Gabbana і босоніжки на підборах.
Ешлі Грем з чоловіком / Instagram-сторіз
Ешлі Грем з чоловіком / Instagram-сторіз
Ешлі Грем з чоловіком / Instagram-сторіз
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