Пишнотіла модель Ешлі Грем показала свій італійський відпочинок з чоловіком: фото

Знаменита plus-size модель Ешлі Грем з чоловіком Джастіном Ервіном відвідала вечірку Dolce & Gabbana на озері Комо в Італії.

Модель опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Доменіко Дольче і Стефано Габбана підготували для любителів моди незвичайну презентацію відразу декількох колекцій. Дизайнери зібрали свої творіння на борту яхти "Конкордія", пришвартованої на озері Комо.

"Наскільки ми милі", – прокоментувала знімок на яхті італійською мовою Ешлі.

Дивіться відео з вечірки Dolce & Gabbana:

Допис, поширений stefanogabbana (@stefanogabbana) 5 Лип 2018 р. о 12:11 PDT

Зазначимо, що Ешлі Грем для вечірки одягла облягаюче плаття з квітковим принтом від Dolce & Gabbana і босоніжки на підборах.



Ешлі Грем з чоловіком / Instagram-сторіз



Ешлі Грем з чоловіком / Instagram-сторіз