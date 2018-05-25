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Пишнотіла Тесс Холлідей готує судовий позов через редагування її фігури

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Тесс Холлідей готує судовий позов проти мобільного додатку
Тесс Холлідей готує судовий позов проти мобільного додатку / Getty images

Відома модель plus-size Тесс Холлідей не приховує своєї пишної фігури, а навпаки нею пишається. Однак у рекламі мобільного додатку з манекенниці зробили струнку дівчину, що обурило американку.

Технології активно розвиваються, відтак користувачам смартфонів пропонують додатки для максимально швидкого редагування фото. Так, за допомогою спеціальних програм можна з легкістю позбутись зморшок на світлинах, додати інших кольорів та прибрати зайві кілограми з талії. Саме це найбільше обурило Тесс Холлідей, яка не з власної волі стала моделлю для реклами мобільного додатку.

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На своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла про ставлення до цього ролика та навіть анонсувала звернення до суду. 

У світі багато проплаченого контенту, зокрема, чаїв для пласких животів, льодяників для пригнічення апетиту (їх дуже багато). Для мене важливо сказати вам усім, що я ніколи не була і не буду партнером бренду або ніколи не даватиму платний контент, якщо чесно це не використовуватиму і не порадила б найкращій подрузі,
– зазначила Тесс Холлідей.

При цьому модель зазначила, що до неї неодноразово звертались виробники, які прагнули, щоб вона стала обличчям їхнього бренду. Однак Тесс Холлідей не збирається радити людям те, що не працює, що не допоможе їм. Відтак нахабне використання її обличчя в рекламі додатку, що прибирає зайві кілограми на фото, дуже обурило манекенницю. Зірка звернулась до всіх 50 тисяч людей, які вже встигли завантажити програму, відмовитись від його використання. 

"Врешті-решт, ніколи не дозволяйте нікому змушувати себе відчувати, що вашу зовнішність чи те, ким ви є, треба коригувати. Ви – достатньо красиві. Ви заслуговуєте на любов у вашому нинішньому тілі, як би воно не виглядало", – додала Тесс Холлідей. 

З незаконною рекламою модель вирішила боротись у судовому порядку. За її словами, адвокати вже розпочали роботу над цією справою. Відтак виробники додатку невдовзі понесуть відповідальність. 

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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