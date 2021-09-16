Пішов по гриби та не повернувся: на Закарпатті знайшли пенсіонера, який тиждень блукав лісом

Співробітники ДСНС знайшли у лісах Закарпатської області 70-річного пенсіонера. Чоловік ще 11 вересня пішов по гриби та не повернувся додому.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що прохання про допомогу в пошуках мешканця села Хустець надійшло через декілька днів – 15 вересня о 14:00.

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Чоловік і раніше мав звичку зникати на день-два, тож родичі не одразу забили на сполох. Врешті-решт вони занепокоїлися та зателефонували до поліції, а правоохоронці звернулися до рятувальників,

– зазначили у ДСНС.

Разом із двома працівниками поліції та десятьма місцевими мешканцями співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій прочісували лісовий масив поблизу села Хустець.

Пенсіонера вдалося відшукати близько 20:00 у середу, 15 вересня. Його транспортували до населеного пункту та передали родичам.



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