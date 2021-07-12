Пішов рятувати коня у негоду: на Закарпатті 3 день розшукують чоловіка

У селищі Ясіня, що на Закарпатті, 10 липня під час сильної негоди зник чоловік. Відомо, що він пішов з дому шукати коня.

Чоловіка шукають рятувальники

10 липня Закарпаття накрила сильна негода. Під час неї коня 69-річного місцевого мешканця віднесло течією.

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Чоловік у сильну зливу пішов рятувати тварину. З того часу його ніхто не бачив. Місцеві жителі звернулися до правоохоронців.

Станом на 12 липня чоловіка ще не знайшли. Його пошуки тривають,

– розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Наразі зниклого шукають поліцейські, рятувальники та мешканці селища.

Що відомо про негоду на Закарпатті

Найбільше від сильної зливи постраждали 4 гірські селища, серед них і Ясіня. Стихія затопила автомобільні дороги, подвір'я та будинки. Майже 400 домогосподарств залишилися відрізаними від транспортного сполучення.

Рятувальники відкачували воду із затоплених будинків та підвалів, розчищали території від повалених дерев та намулу.